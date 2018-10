A mais longa reabilitação da Coporgest é também uma das maiores de Lisboa

Os números não enganam: foram precisos cinco anos, €60 milhões, duas mil pessoas, 10 mil m2 de escavações, três mil metros de estacas, 180 toneladas de aço, 150 toneladas de estruturas metálicas — entre muitas mais intervenções — para transformar quatro edifícios dos anos 20 no Sottomayor Residências, um empreendimento com 97 apartamentos de luxo, jardim e piscina na Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, a escassos metros do Marquês de Pombal.

“Não foi o nosso projeto mais difícil porque temos uma equipa de arquitetura própria que já está habituada a este tipo de intervenções, mas foi, sem dúvida, o maior e o mais longo que já fizemos. Comprámos os edifícios em janeiro de 2013 e só estamos a fazer as escrituras agora, cinco anos depois”, conta Sérgio Ferreira, fundador e CEO da Coporgest, a empresa que desenvolveu o empreendimento.

De facto, nota o mesmo responsável, este foi um dos projetos mais desafiantes no conjunto dos 21 que já desenvolveram e estão a desenvolver agora. E as razões são simples.

Em primeiro lugar pela dimensão. “São 97 apartamentos. Não conheço nenhum projeto com mais de 90 apartamentos no centro da cidade”, comenta em entrevista ao Expresso, considerando que, por isso, este é também um dos maiores projetos de reabilitação de Lisboa nos últimos 15 anos. De facto, segundo um estudo da consultora CBRE, dos 51 empreendimentos concluídos em 2017, apenas cinco tinham mais de 30 apartamentos.

E em segundo lugar pela complexidade da obra. O Sottomayor Residências resulta da junção de três prédios com quase 100 anos na Duque de Loulé e que estavam devolutos e ainda de um terreno na Luciano Cordeiro, onde há uns anos já tinha sido demolido um edifício. No terreno fez-se um prédio novo, mas os outros três foram totalmente reabilitados e cada um deles teve diferentes necessidades. Num deles foi possível reabilitar tudo — da fachada às madeiras interiores — mas nos outros, que estavam mais degradados, manteve-se apenas a fachada e demoliu-se o interior, o que obrigou depois a recriar alguns elementos antigos, como os frisos dos tetos.

A isto acrescem as escavações para fazer mais quatro pisos de garagens abaixo do solo ou a reconstituição dos halls de entrada, dos pisos em cerâmica e dos elevadores.

VOLUME DE NEGÓCIOS CRESCE MAIS DE 400%

O Sottomayor Residências foi um desafio técnico e um investimento pesado, mas que compensou e muito. Os 90 apartamentos vendidos até agora renderam €70 milhões sendo, por isso, o maior projeto da Coporgest em volume de vendas, diz Sérgio Ferreira. Mas isso deve-se ao número de casas que havia para vender e não tanto ao preço, uma vez que, repara o CEO da Coporgest, de todos os empreendimentos que já fizeram, este não foi o que tinha o maior preço por metro quadrado.

De facto, nas Sottomayor Residências os preços oscilaram entre os €460 mil e os €1,9 milhões, sendo que os sete apartamentos que ainda há para comprar têm preços entre €925 mil e €1,8 milhões. Ora, com áreas superiores a 100 m2 — por exemplo, um T2 tem 144 m2 e um T4 tem 195 m2 — isto significa que os preços por metro quadrado vão dos seis mil aos nove mil euros. E de acordo com Sérgio Ferreira, os projetos da Coporgest, que são todos de casas de luxo no centro de Lisboa, custam entre os oito mil e os 12 mil euros por metro quadrado.

Além disso, com vendas brutas de €70 milhões só neste projeto — a maior parte dos quais escriturados este ano — o volume de negócios da empresa deverá disparar de €10,7 milhões em 2017 para €62,3 milhões em 2018. É um crescimento de 482% ou de quase cinco vezes mais em apenas um ano.

QUEM É A COPORGEST?

A Coporgest é uma das poucas imobiliárias portuguesas que ainda resistem num mercado atualmente dominado por estrangeiros.

Foi fundada em 2004 por Sérgio Ferreira pouco depois de ter vendido outro negócio e, mesmo não sendo o melhor ano para criar uma empresa de imobiliário, foi “a materialização de um sonho de vida”, conta ao Expresso.

Na altura detinha 75% da empresa, sendo que os restantes 25% eram do Banco Espírito Santo Investimento (BESI) que se manteve como acionista mesmo depois da falência do BES e quando o BESI foi comprado pelos chineses da Haitong. Só quando o presidente José Maria Ricciardi saiu, em 2016, é que Sérgio Ferreira decidiu comprar o restante capital e ficar como principal e único acionista. Por esta altura já tinha receitas de anteriores investimentos suficientes para continuar a investir e é isso que tem feito agora. “Nunca distribuí dividendos, só pelos meus funcionários”, remata.