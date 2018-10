Três em cada quatro portugueses usam o telemóvel para evitar socializar

Já lhe aconteceu estar num elevador com alguém que não conhece e, para evitar aquele silêncio constrangedor ou o embaraço de iniciar uma conversa, tirar o telemóvel para se manter ocupado? Ou chegar a uma festa mas, como os seus amigos ainda não chegaram, começar a interagir com os seus contactos virtuais em vez de falar com quem está consigo na mesma sala?

Se respondeu ‘sim’ a estas perguntas, não está sozinho. Três quartos dos portugueses inquiridos (75%) numa investigação da Kaspersky Lab reconheceram recorrer ao telemóvel “quando não sabem o que fazer numa situação social”, trocando assim o mundo real pelo virtual e evitando interagir com as pessoas que estão à sua frente. Além disso, 12% reconhece não saber como fingir que está ocupado se não tiver o dispositivo consigo.

Os resultados estão em linha com as conclusões globais do estudo da multinacional de cibersegurança, que inquiriu 11250 utilizadores de 15 países, entre os 18 e os 60 anos, 750 dos quais em Portugal.

“Curiosamente, da mesma forma que mantêm as pessoas em contacto com o universo online, os dispositivos são frequentemente utilizados para o oposto - ajudar as pessoas a evitarem comunicar com outros”, lê-se no estudo, que evidencia o facto de os telemóveis estarem a tornar-se, para muitos, ‘muletas’ para se distraírem da realidade, ao serem usados para passar o tempo ou para aquelas situações em que não querem interagir com os outros.

Para 22% dos inquiridos, estar ligado é tão importante quanto ter acesso a comida

Mesmo quando não são usados para evitar o contacto social, os dispositivos móveis servem muitas vezes de distração. De acordo com os resultados, 46% dos portugueses entrevistados recorre ao telemóvel “passar o tempo” e 44% diz usá-lo “como distração”.

Um terço dos portugueses afirma mesmo que receia aborrecer-se se não tiver o telemóvel consigo.

A importância do telemóvel é também destacada para a realização de tarefas diárias. Quase um terço dos inquiridos prefere realizar tarefas, como chamar um transporte, pedir comida ou encontrar direções na rua, através do telemóvel. O motivo? Portugueses e estrangeiros consideram esse processo mais fácil do que falar com outra pessoa.

É por estas e outras razões que cada vez mais pessoas trazem sempre consigo o telemóvel. Um em cada dez inquiridos no estudo, a nível global, têm o telemóvel consigo em todas as ocasiões (mesmo quando estão a comer, dormir ou até na casa de banho) e mais de um quinto consideram estar conetado tão importante como ter acesso a comida, água e abrigo. A dependência dos dispositivos é comprovada com as afirmações dos utilizadores: um em cada cinco garante sentir-se nu quando não tem acesso ao seu dispositivo.

É por isso que perder um dispositivo móvel é considerado pelos inquiridos uma das experiências mais stressantes: a maioria (90%) admite sentir-se stressado se perder o telemóvel ou se este for roubado. Mais do que aqueles que se sentem assim quando perdem o avião ou o comboio (88%) ou ficam doentes (80%).