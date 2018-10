Mota-Engil é a 51ª construtora mais internacionalizada do mundo

O ranking é liderado pela espanhola ACS, ligada ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez.

A Mota-Engil é a única empresa portuguesa que surge na lista das 250 construtoras mais internacionalizadas, organizada pela revista Engeenering News Record (NER) e reconhecida pela indústria.

A construtora surge na 51ª posição num ranking liderado pela espanhola ACS, ligada ao presidente do Real Madrid, Florentino Perez. Os outros lugares do pódio são ocupados pela alemã Hochtief Aktiengesellschaft e a chinesa CCC Group.

No top 10 da revista especializada surgem duas construtoras chinesas e quatro europeias, entre as quais a francesa Vinci (4ºlugar) e Bouygues (6º). A espanhola Ferrovial surge no 11º lugar.

A lista da NER relativa a 2018 traduz o grau de internacionalização e o crescimento nos mercados externos em que as construtoras operam.

Sétima maior na América Latina

Na frente da América latina, há outro ranking favorável à Mota-Engil.

A construtora da família Mota acedeu pela primeira vez a um lugar entre as 10 maiores da região, beneficiando do declínio dos concorrentes brasileiros. Figura no 7º lugar na lista organizada pela organização Construccion Latino America (CLA), com uma receita, em 2017) de 820 milhões de euros.

A lista da CLA é liderada pela brasileira Odebrecht (2,7 mil milhões de euros), apesar da receita ter regredido, em 2017, 44% .Seguem-se as chilenas Sidgo Koppers (1,8 mil milhões) e a peruana Graña y Montero (1,5 mil milhões).

Entre as 10 maiores, a Mota-Engil é que a regista uma subida homóloga mais acentuada (37%).

Em 2018, a faturação da Mota-Engil na América Latina deverá superar os mil milhões de dólares (830 milhões de euros).

A construtora conta com com sucursais nos principais mercados e opera no Brasil através da participada ECB - Empresa Construtora Brasil, de Belo Horizonte. A ECB é a oitava maior construtora no Brasil, subindo sete posições face a 2017.