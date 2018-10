Dona da British Airways e da Iberia melhora resultado operacional em 7,3%

A IAG, empresa que controla as companhias aéreas British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus, fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado operacional recorrente de 2,57 mil milhões de euros, mais 7,3% do que no ano passado.

De janeiro a setembro as receitas globais da IAG ascenderam a 18,3 mil milhões de euros, com um crescimento de 5,1%, das quais 16,3 mil milhões de euros correspondem a receitas de passageiros, que aumentaram 5,3% em termos homólogos.

O resultado líquido do grupo traduziu-se num lucro de 2,5 mil milhões de euros, aumentando 57% face ao ano passado, estando esta melhoria assente sobretudo em ganhos extraordinários de 584 milhões de euros obtidos no decurso deste ano.

O presidente executivo da IAG, Willie Walsh, classificou como positivos os resultados obtidos, apesar de "significativos custos com combustível" e dos efeitos cambiais.