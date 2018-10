Coimas aplicadas pelo Banco de Portugal dispararam no terceiro trimestre

O Banco de Portugal aplicou no terceiro trimestre deste ano coimas no valor de 2,58 milhões de euros, que quase multiplica por 10 o registo de coimas do segundo trimestre, que tinha ficado em 273 mil euros, informou em comunicado a instituição liderada por Carlos Costa.

O período de julho a setembro de 2018 foi o trimestre com maior valor de coimas aplicadas desde pelo menos o ínicio de 2017, quando o Banco de Portugal começou a divulgar trimestralmente sínteses da sua atividade sancionatória.

Em comunicado, a instituição indica que dos 2,58 milhões de coimas aplicadas no terceiro trimestre houve uma parcela de 1,59 milhões de euros que ficou com execução suspensa.

O Banco de Portugal informou ainda ter proferido 12 admoestações ao longo do terceiro trimestre, período em que instaurou 22 processos de contraordenação e decidiu um total de 85 processos.

Dos 85 processos decididos houve 63 por infrações comportamentais das entidades supervisionadas, 10 por infrações de natureza prudencial, outras 10 por incumprimentos relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e dois processos decididos relativos a infrações às regras de recirculação de numerário.

Este ano a atividade sancionatória do Banco de Portugal tinha registado coimas de 273 mil euros no segundo trimestre e de 695 mil euros no primeiro trimestre.