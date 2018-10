Brasileiros vendem negócio da Cimpor em Portugal e Cabo Verde a turcos

Intercement diz que a transação se enquadra no "plano de redução da dívida do grupo" e é "resposta à adversidade do contexto que se tem observado nos mercados da América do Sul, especialmente no Brasil"

O grupo turco OYAK assinou esta sexta-feira um contrato para comprar todos os ativos que compõem a unidade de negócio de Portugal e Cabo Verde da Cimpor.

"Esta transação enquadra-se no plano de redução da dívida do grupo publicamente anunciado pela InterCement e pela Cimpor, em resposta à adversidade do contexto que se tem observado nos mercados da América do Sul, especialmente no Brasil", pode ler-se num comunicado divulgado esta sexta-feira pela InterCement.

Com esta aquisição, ficará com as três fábricas e as duas moagens de cimento, as 20 pedreiras e as 46 centrais de betão localizadas em Portugal e em Cabo Verde.

O Oyak assume-se como "o primeiro e maior fundo de pensões (‘second tier’) na Turquia, fundado em 1961, e o grupo líder em investimentos estratégicos em setores lucrativos e de crescimento continuado de diversas indústrias como o cimento e a betão, a exploração mineira e a metalúrgica, o automóvel, a energia e o sector químico, a agricultura, a logística, as finanças e a alumina especializada".

Emprega atualmente cerca de 30 mil pessoas em 19 países, e registou, em 2017, um volume de negócios de 10,2 mil milhões de dólares. E conta com 7 fábricas integradas de cimento, 3 moagens de cimento, 45 centrais de betão pronto localizadas na Turquia, com uma capacidade anual de produção de 12 milhões de toneladas.