Web Summit colocou “imagem de Portugal no sector das tecnologias”

O ministro Adjunto e da Economia afirmou esta quinta-feira que as duas edições da Web Summit em Portugal permitiu colocar a "imagem de Portugal no sector das tecnologias" e representa uma "montra" que capacita as 'startups' portuguesas a aceder a investidores.

Pedro Siza Vieira falava na abertura da conferência "O Futuro do Dinheiro", organizada pelo Dinheiro Vivo, TSF e EY, que está a decorrer em Lisboa.

Falando na oportunidade do "país em aproveitar os recursos que tem", o governante recordou que a cimeira tecnológica Web Summit vai realizar-se em Portugal por mais 10 anos.

As duas edições que da Web Summit em Portugal "já nos permitiu colocar a imagem" do país "no setor das tecnologias num nível completamente diferente daquele que tínhamos", disse, salientando que foi "a partir" das suas primeiras edições da cimeira tecnológica que "investimentos como da BMW ou da Mercedes Benz ou os da Google se instalaram" no mercado português, sublinhou.

"Esta é uma montra que capacita as nossas 'startups' (...) a encontrar, e essa é uma das vertentes do acordo com a Web Summit, de acessos a investidores para poderem desenvolver" produtos ou chegar ao mercado", acrescentou Pedro Siza Vieira.