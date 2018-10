Tesla duplica vendas e fecha trimestre com lucro

Os resultados do terceiro trimestre surpreenderam pela positiva, mas não chegam para inverter os prejuízos acumulados ao longo do ano. As ações da Tesla ganham 50 dólares desde o início da semana. No valor em bolsa bate largamente a Ford

Elon Musk. o fundador da Tesla, prometeu e cumpriu: a empresa de carros elétricos fechou o terceiro trimestre com lucros. É o primeiro exercício trimestral em que tal acontece, e surge em contraciclo com a previsão dos analistas, que antecipavam que a empresa fechasse no vermelho. Contudo, os lucros do trimestre não foram suficientes para inverter os prejuízos acumulados que, no espaço de 9 meses, já atingem os 1,2 mil milhões de dólares (1,05 mil milhões de euros).

O lucro de 254 milhões de dólares (222 milhões de euros) registado entre julho e setembro compara com as perdas de 670 milhões (586 milhões de euros) há um ano atrás. A receita trimestral da Tesla subiu para 6, 8 mil milhões de dólares, duplicando face ao trimestre anterior. O desempenho foi impulsionado pela entrada em produção do Model 3 que chegará ao mercado europeu em março de 2019.

No terceiro trimestre, a Tesla montou 80.140 automóveis elétricos - dois terços das unidades são da família Model 3. Musk anunciou no fim de 2018 receberá as primeiras encomendas para o mercado europeu.

Ações disparam

Os investidores premiaram o desempenho da Tesla com uma subida fulgurante de cotação na sessão de ontem (12%). Esta quinta feira, a cotação volta a disparar, registando uma valorização de 7%.

As ações voltam a negociar bem acima da referência dos 300 dólares (308 na sessão desta quinta-feira), depois de subir 50 dólares desde o início da semana. Para os analistas, o desempenho do último trimestre do ano será fundamental para avaliar se a evolução é sustentada e a rentabilidade veio para ficar.

O último trimestre foi especialmente atribulado por causa do comportamento errático do seu fundador. Musk e a Tesla foram sancionados pelo regulador do mercado, depois um tweet enganador de Musk em que dava conta de uma operação de aqusição sobre a empresa.

Tesla bate Ford

Com a valorização desta quinta-feira a Tesla fica com um valor de mercado de 53 mil milhões de dólares, batendo largamente a capitalização da Ford.

A companhia do Michigan apresentou resultados favoráveis, apesar de ter reduzido os lucros em 37%, (para 991 milhões de dólares), sofrendo com o mau desempenho do mercado chinês. A receita global a Ford subiu 3%, para 37,6 mil milhões de dólares.

Beneficiando esta quinta-feira de uma pujante recuperação (7,5%), a Ford vale em bolsa 35 mil milhões de dólares.