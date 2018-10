Rebelião italiana e crise nas bolsas ensombram reunião do BCE

Draghi vai presidir esta quinta-feira à penúltima reunião de política monetária do ano depois das bolsas de Nova Iorque terem caído 3% numa quarta-feira negra e de Roma manter o braço de ferro com Bruxelas. As respostas ou silêncios do italiano na conferência de imprensa desta tarde estarão sob a mira dos investidores

O Banco Central Europeu (BCE) reúne-se esta quinta-feira na penúltima reunião de política monetária do ano não se esperando alterações no quadro da política monetária no anúncio das decisões ao final da manhã.

Mario Draghi deverá confirmar que o programa de compra de ativos, nomeadamente de dívida pública, vulgo QE (acrónimo de quantitative easing), termina no final do ano e que não deverá haver mexidas nas taxas de juro até “durante o verão” do próximo ano.

Para tranquilizar os mercados de dívida, cada vez mais agitados com o que poderá acontecer no braço de ferro entre Bruxelas e Roma, reafirmará que o plano de reinvestimentos das amortizações que o BCE receber dos títulos que tem em carteira vai prosseguir para além do fim do QE. Esses reinvestimentos poderão inclusive compensar a descida para metade no montante de compras mensais desde 1 de outubro.

Mas o contexto em que Draghi vai presidir à reunião piorou em relação a setembro, nas bolsas, na zona euro, e na arena mundial.

Outubro está a revelar-se um mês negro para o mercado de ações. Ainda ontem, as bolsas de Nova Iorque registaram a quarta pior sessão do ano, caindo 3,1%, perdendo quase 1 bilião de euros. A Ásia seguiu na mesma trajetória vermelha esta quinta-feira, com o índice MSCI para a região a perder mais de 2%, destacando-se Tóquio, a terceira mais importante bolsa do mundo, com uma queda de mais de 3%. As bolsas da zona euro perderam na quarta-feira mais de 1%, com Milão a liderar as quedas.

Na zona euro, abriu-se uma nova crise em torno do chumbo por Bruxelas do ‘esboço’ de orçamento para 2019 apresentado pelo governo italiano, que afirma que não tem um “plano B” e que se vai ater às metas que definiu ao subir o défice orçamental e o défice estrutural com vista a impulsionar o crescimento em 2019 e 2020.

O processo pode arrastar-se até final do ano, com o risco de a Comissão Europeia abrir um procedimento por défice excessivo contra Itália, e prosseguir até às próximas eleições para o Parlamento Europeu de maio de 2019, segundo os economistas italianos ouvidos pelo Expresso. Neste processo longo pode haver um incidente ou um acidente de percurso. "Alguns membros do governo de coligação em Itália parecem apostados em provocar um incidente para criar uma crise nos mercados, abandonando o euro, acusando os mercados e a União Europeia", refere-nos Alberto Alesina, o académico italiano da Universidade de Harvard.

Alguns analistas estão esperançados em que o BCE dê uma mão em caso de emergência. Para o especialista Marc Chandler, chefe de estratégia de mercados da Bannockburn Global Forex em Nova Iorque, isso "não passa de uma fantasia". Draghi poderá clarificar esta tarde em que condições o BCE poderá atuar tendo em conta o programa OMT (acrónimo em inglês para Transações Monetárias Definitivas), anunciado em agosto de 2012, e que nunca foi utilizado.

A vulnerabilidade da banca italiana

O mercado da dívida pública na zona euro, depois de um pico nos juros dos títulos italianos na semana passada, está relativamente calmo, sem disparo do custo da dívida italiana e sem contágio negativo aos restantes periféricos. Roma deverá responder até 13 de novembro e Bruxelas dará o veredicto final sobre o orçamento italiano uma semana depois.

O sector mais vulnerável às variações do mercado da dívida soberana italiana é a banca italiana, que detém 41% do títulos do Tesouro transalpino. Nos últimos trinta dias, cinco dos mais importantes bancos cotados em Milão já perderam mais da sua capitalização. "Há um sério problema com a banca, por causa da sua exposição à dívida italiana. Uma queda nos preços dos títulos obrigará a uma recapitalização, e menos liquidez para a economia", sublinha-nos Lilia Costabilie, professora de Economia Política da Universidade de Nápoles. Para a académica isso coloca um garrote, do qual o ministro da Economia italiano Giovanni Tria e o subsecretário Giancarlo Giorgetti, da Liga, estão "bem conscientes". Para Draghi será uma dor de cabeça.

Os ouvidos dos investidores e dos analistas vão estar atentos ao que dirá Draghi sobre o atual momento italiano na conferência de imprensa desta tarde. Ele já foi governador do Banco de Itália entre 2005 e 2011 e muitos gostariam de o ver como futuro primeiro-ministro do país após uma crise política do atual governo de coligação. Draghi termina o mandato à frente do BCE no final de outubro. "É altamente possível o regresso de um governo 'tecnocrático' em Itália, sobretudo com uma opção de Draghi para primeiro ministro, depois de outubro de 2019", referiu ao Expresso Valerio Alfonso Bruno, diretor da Escola de Economia e de Relações Internacionais da Universidade Católica do Sagrado Coração em Milão.

Na arena mundial não se vislumbra acalmia no plano geopolítico. À escalada de guerra comercial entre as duas principais economias do mundo juntou-se um clima de ‘guerra fria’.