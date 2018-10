“O consumo de vinho orienta-se para topos de gama. Temos cada vez mais um consumo de prazer, como arte de viver”

Na semana em que Portugal é palco das jornadas científicas Wine Track, Jean-Marie Aurand, diretor-geral da OIV - Organização Internacional da Vinha e do Vinho, em entrevista ao Expresso, fala dos novos desafios que o sector enfrenta, da produção ao consumo. “O mundo do vinho está a mudar”, diz. E ser jovem viticultor? “Só temos boas razões para estar otimistas e encorajar os jovens a abraçar a viticultura, uma profissão que exige competências, mas também muita paixão”, responde.

O mundo do vinho está a mudar?

O mundo do vinho está mudar e há algumas tendências claras. Temos o número de países produtores a aumentar, da China ao Brasil e à Europa de Leste. Temos o consumo a evoluir favoravelmente, mas a deslocar-se para novos centros como a América do Norte, a China, o Japão, a Coreia. E temos a internacionalização crescente do mercado, com novas exigências dos consumidores em termos de qualidade, diversidade, transparência, mas também relativamente às condições de produção, o que significa pensar nas questões ambientais, sociais...

E a oferta?

Há mais concorrência no mercado internacional o que obriga os países produtores a evoluírem em termos de qualidade. Melhorar a competitividade, tal como noutros sectores, obriga a reduzir custos de produção, criar valor acrescentado, melhorar a qualidade, diversificar a oferta, trabalhar as denominações de origem. E o enoturismo também tem um papel importante para valorizar os vinhos no mercado.

A qualidade dos vinhos está a melhorar?

A qualidade do vinho melhora com o conhecimento dos produtores, a evolução das técnicas vitícolas e das práticas enológicas. A oferta à escala global é muito diversificada. Temos mais de 2.500 vinhos com denominações de origem controlada e indicação geográfica, temos vinhos monovarietais (só de uma casta) e vinhos que combinam diferentes castas. Toda esta diversidade puxa pelo dinamismo do mercado.

Mas também pode significar que o consumidor vai pagar mais...

A diversidade da oferta permite ir ao encontro da procura ao nível da qualidade e ao nível do preço. Temos consumidores cada vez mais exigentes e cada um pode encontrar “um sapato à medida (da sua bolsa)”.

E como vai o consumo?

Está bem orientado, num mercado cada vez mais internacional. 43% do vinho consumido no mundo passou pelo menos uma fronteira. As exportações globais representam 105 milhões de hectolitros de vinho e mais de 30 mil milhões de euros.

Mas não é preciso conquistar os consumidores mais jovens?

É verdade que o modelo de consumo está a mudar. No passado recente o vinho fazia parte do regime alimentar, era uma fonte de energia para os trabalhadores. Esse tipo de consumo evoluiu. Hoje, o consumo é cada vez mais ocasional, de fim de semana, fora de casa, o que combina com modelos como a venda de vinho a copo. E o consumo orienta-se para topos de gama. Hoje, temos cada vez mais um consumo de prazer, como “arte de viver”.

A Europa não está a perder importância no mundo do vinho?

Depende da avaliação que fazemos. Em valor relativo sim, mas a Europa ainda domina o sector e representa 60% da produção de vinho no mundo.

Mas podemos vir a ter a China como uma força central no sector?

A China tornou-se um grande ator do mundo vitivinícola. Tem a segunda maior área de vinha do mundo, atrás de Espanha, com 80% da superfície dedicada à produção de uvas de mesa. Tem o oitavo lugar no ranking dos produtores de vinho e tornou-se o 5º consumidor mundial. Tudo indica que o aumento do consumo de vinho na China vai continuar.

E Portugal, como caracteriza o país no mundo do vinho?

É um país historicamente produtor de vinho. Terroirs variados determinam vinhos de grande qualidade e todos conhecem o vinho bandeira do país, o Porto, que marca a paisagem do vale do Douro, património mundial. O país tem feito um grande esforço para renovar a sua viticultura, da melhoria das cepas, à valorização das castas autóctones, às adegas e ao marketing. É um dos fundadores da OIV, em 1924, e participa ativamente nas diferentes estruturas de trabalho da organização

E esta semana é palco do Wine Track, as jornadas técnicas e profissionais que colocam o foco nos problemas de fraude e contrafação no mundo do vinho e têm o apoio da OIV. Porquê este apoio?

Patrocinamos muitas conferências e simpósios de alto nível científico no mundo. A Wine Track faz parte destes eventos e consideramos que o tema da rastreabilidade do vinho é muito importante para o sector. Num contexto de globalização acelerada, é cada vez mais necessário aplicar métodos científicos eficazes à rastreabilidade em todas as etapas da fileira vitivinícola, de forma a responder às exigências e expetativas de consumidores e produtores.

O que é essencial para dar garantias aos consumidores?

Trata-se de um sector muito inovador ao nível da vinha, em coisas como a mecanização e robotização, mas também na adega, dos equipamentos às práticas enológicas, e no mercado, através da rastreabilidade e dos métodos de análise. Melhorar isto, adotar novas técnicas e desenvolver novos sistemas eletrónicos podem constituir elementos importantes na luta contra a falsificação dos vinhos.

E tem uma ideia do peso das fraudes no consumo global?

Não temos informações sobre isso

O consumidor pode sentir-se seguro quando bebe um copo de vinho?

O consumo de vinho deve ser feito de forma responsável e isso significa que os consumidores devem ser informados, educados. É para isso que servem as diferentes normas e quadros legais em cada país, mas também iniciativas como a Wine Moderation (uma associação internacional sem fins lucrativos que desenvolve o programa Vinho com Moderação).

E quando se fala de cancro, de alertas para a ligação entre álcool e o cancro nos rótulos das garrafas, como vai acontecer na Irlanda?

O consumo de álcool em excesso é mau para a saúde. Há muitas doenças que podem ser relacionadas com comportamentos excessivos. As respostas nesta área passam sempre por políticas públicas e medidas específicas de cada Governo para proteger os seus cidadãos, mas também por responsabilidades individuais. Um nível de consumo razoável, responsável, não é perigoso para a saúde.

Estamos em 2018, em fim de vindimas em Portugal. Há estimativas para às vindimas a nível mundial?

Ainda não temos números oficiais, mas as primeiras indicações dizem-nos que este é um bom ano no mundo.

No ano passado, a produção foi historicamente baixa. Isso é um problema para o sector?

A produção é muito irregular porque depende das condições climatéricas. Em 2017, tivemos uma das vindimas mais baixas das últimas décadas a nível mundial, nos 250 milhões de hectolitros, muito por força das condições adversas na Europa e na América Latina.

As alterações climatéricas são uma ameaça para o sector? E vão mudar o vinho?

No vinho, estamos a falar mais de fenómenos excecionais e extremos que têm tendência a multiplicar-se. Estamos a falar de inundações, seca, granizo, ocorrências que perturbam a produção. Sabemos que a subida da temperatura média tem impacto no aumento do grau de álcool do vinho e na sua acidez. É preciso recorrer a práticas culturais e enológicas para corrigir essas tendências. E em muitas regiões há iniciativas para redescobrir castas autóctones e investigação para melhorar a resistência das vinhas às doenças.

Há regiões onde o risco é maior?

As vinhas têm uma capacidade de adaptação enorme. Há vinhas em climas muito secos e quentes, mas também em climas muito frios e húmidos. Na ilha vulcânica de Lanzarote, temos vinhas que absorvem o orvalho infiltrado nas pedras de lava. Na China, o 8º produtor mundial de vinho, 80% das vinhas cresce em regiões onde as temperaturas descem aos 30 graus negativos no inverno e os viticultores têm de as cobrir com terra até à primavera.

Que perspetivas pode ter um jovem viticultor?

Incontestavelmente, os viticultores de hoje são empresários, Devem ter uma visão global, ser bons profissionais na vinha, na adega e nos mercados. E, na verdade, têm cada vez mais e melhor formação para integrarem evoluções tecnológicas e profissionais. Com o mercado bem orientado, pondo de lado os caprichos do clima, que sempre tiveram de ser tidos em conta, hoje como no passado, só temos boas razões para estar otimistas e encorajar os jovens a abraçar esta profissão que exige competências, mas também muita paixão.

O que é o Wine Track?

É um congresso internacional que este ano se organiza no Porto com o foco nos problemas da fraude e contrafação vitivinícola. É Organizado pela Societé des Experts Chimistes de France e pela ALABE, Associação dos Laboratórios de Enologia, com o apoio da OIV-Organização internacional da Vinha e do Vinho.

