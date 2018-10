Mau ambiente nos hospitais é culpa de Centeno, diz o presidente dos administradores hospitalares

Reposição salarial, redução das horas de trabalho e revisão das carreiras deviam deixar satisfeitos os trabalhadores do Estado. Porém, nunca houve tanto absentismo, nem tantas greves, como agora, aponta o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço

“Vivemos um período de um enorme paradoxo que é, nestes três anos, termos aumentado os salários, termos reduzido o horário de trabalho, estarmos a rever as carreiras e ao, mesmo tempo, nunca houve tanto absentismo e greves no sector”, aponta o presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, Alexandre Lourenço ao Expresso. A culpa é da má relação entre as Finanças e a Saúde, espelhada no descontentamento crescente dos profissionais do sector.

“O grande problema de relacionamento, nestes últimos três anos, entre o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde foi o facto de existir um preconceito muito grande do primeiro em relação ao segundo. Esse preconceito levou a uma centralização da decisão dentro do Ministério das Finanças”, continua Alexandre Lourenço, conduzindo a uma conclusão, que lhe parece óbvia: “Na prática, temos tido pessoas a decidir sem qualquer conhecimento sobre o sector e, isso, levou a decisões completamente erradas, já para não falar no desperdício. Estou em crer que durante estes três aumentou muito o desperdício dentro do sector da Saúde”, sustenta Lourenço em conversa com o Expresso.

“Uma das medidas adotadas por este Governo foi impedir os hospitais de procederem a contratações de substituição – quando mesmo dentro do período de ajustamento, os hospitais tinham a capacidade para fazerem a contratação de tarefeiros, com contratos a termo, [para substituições] no caso das licenças de maternidade ou de baixas por doença de longa duração”, refere o gestor, acrescentando que esta situação criou a sobrecarga dos restantes profissionais. “Na ausência de um assistente operacional, por exemplo, é o enfermeiro que lava o doente”. Além disso, há caso de cirurgias adiadas ou canceladas por falta de assistente operacional que assegure a equipa mínima necessária. “Isto é desperdício”, sustenta Alexandre Lourenço.

Os doentes estão sempre a bater à porta

Na sua opinião, “as condições reais de trabalho deterioram-se bastante e isto passa muito pela gestão de recursos humanos. Os conselhos de administração não puderam gerir problemas reais e pontuais das instituições, como a contratação de pessoal e a contratação de meios e de serviços [por impedimentos impostos pelos finanças]. Isso deixou os conselhos de administração frustrados, que passam [esse sentimento] aos diretores de serviço e, por isso, ocorrem as demissões”.

Os diretores de serviços deixaram de ter capacidade para resolver estes problemas diários, simples, como a falta de um assistente operacional.

Entretanto, o Ministério das Finanças, liderado por Mário Centeno, autorizou contratações para o sector, “mas essas contratações não limparam a perda de horários de trabalho, ou seja, a passagem para as 35 horas implica perdas que não conseguimos suprimir com as novas pessoas”.

O problema é que “dificilmente alguém que está no Ministério das Finanças percebe a lógica de funcionamento de um hospital porque tem uma lógica de uma repartição, em que existe um horário definido. Um hospital tem uma laboração contínua, ou seja, os doentes estão sempre a bater à porta”.

O cenário futuro não se antecipa risonho. “Se adicionarmos a isto o envelhecimento populacional, a pressão sobre o Serviço Nacional e Saúde é enorme. O que não é verdade em outros sectores da administração pública, por exemplo, nas escolas em temos menos alunos, além de que a transformação digital reduziu muito o trabalho dos administrativos”.

A inovação também sai a perder: “Precisamos de inovação no sector e isso não é possível enquanto continuarmos a ter uma gestão centralizada. Tem que haver liberdade para existirem graus de inovação e o modelo que temos hoje é inibidor dessa inovação”.