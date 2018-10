Fashion From Portugal ganha vida nova no digital

O programa Fashion From Portugal vai continuar a promover a moda portuguesa no mundo, com aposta nas novas tecnologias para reforçara imagem de "indústria moderna e inovadora". E vem aí uma grande rede social

O programa Fashion From Portugal, destinado à promoção internacional da imagem da indústria têxtil e do vestuário nacional (ITV) vai continuar, agora como "Fashion From Portugal 4.0", com uma nova aposta no digital para conquistar outros segmentos de público e ainda mais mercados para o sector.

Para isso, uma das apostas do sector é criar uma rede social própria dedicada à moda lusa, mas aberta à escala global, juntando na rede portugueses que trabalham na fileira moda em todo o mundo e portugueses que trabalham no sector em Portugal. "Não nos podemos esquecer que é no digital que os negócios se vão fazer cada vez mais no futuro", justifica Paulo Vaz, diretor-geral da ATP- Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, atento ao facto de haver cada vez mais profissionais portugueses em lugares de liderança no sector da moda em diferentes países.

A modelo Sara Sampaio, o designer Felipe Oliveira Batista, que esteve oito anos na direção criativa da Lacoste, e Ana Roncha, diretora do London College of Fashion, são apenas três exemplos do que poderá ser o lado internacional desta rede da moda pensada no âmbito do Fashion From Portugal 4.0.

Com um investimento de 670 mil euros cofinanciado pelos Fundos Estruturais e de Investimento, o projeto da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal vai ser oficialmente apresentado na próxima sexta-feira, na Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior, na Covilhã, como a continuidade do projeto Fashion From Portugal, desenvolvido entre 2016 e 2017, num investimento de 1,7 milhões de euros focado nos mercados alvo de Espanha, Alemanha, Países Nórdicos e Estados Unidos.

Agora, tudo está a ser desenhado a pensar na economia digital e nos millennials, de forma a amplificar a imagem do sector como uma indústria moderna e inovadora, tecnologicamente na vanguarda, inspirada pelo design, orientada para o serviço ao cliente, para um posicionamento pelo valor, procurando alargar públicos e mercados, reforçar a imagem, explica o diretor-geral da ATP, Paulo Vaz.

Numa fileira que exporta mais de 5,2 mil milhões de euros por ano para 180 países, sendo responsável por 10% das vendas de Portugal ao exterior, o investimento em campanhas de promoção externa é, também, uma forma de destacar "uma das indústrias mais dinâmicas e exportadoras da economia portuguesa, que surge reforçada após um período de ajustamento, reestruturação e modernização, pontificando, hoje, empresas altamente evoluídas tecnologicamente, reconhecidas pelo seu know how, a sua criatividade, flexibilidade e intensidade de serviço, e fortemente orientadas aos mercados internacionais", acrescenta.

No projeto que vestiu a promoção externa da fileira em 2016-2017, o trabalho envolveu a imagem externa dos três principais subsectores da ITV: moda e marcas, private label, com os têxteis de alta tecnicidade incluídos, e os têxteis-lar. No balanço do trabalho feito, a ATP destaca o reconhecimento público, com a atribuição do prémio europeu de promoção empresarial da Comissão Europeia.