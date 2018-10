Execução orçamental. Estado regista excedente de €1,3 mil milhões até setembro

As administrações públicas registaram um excedente em contas públicas de 1,3 mil milhões de euros no terceiro trimestre, uma melhoria de 1,9 mil milhões de euros face ao período homólogo, divulgou nesta quinta-feira o Ministério das Finanças. "A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas registou, no terceiro trimestre, um saldo global de 1.338 milhões de euros, representando uma melhoria de 1.885 milhões de euros face ao período homólogo", avança o Ministério das Finanças num comunicado que antecede a síntese de execução orçamental da Direção Geral do Orçamento (DGO).

A melhoria do saldo global é explicada pelo crescimento de 5,4% da receita, superior ao da despesa, de 2,2%. A evolução do saldo em contabilidade pública não inclui os 913 milhões de euros da injeção de capital de 792 milhões de euros no Novo Banco nem o pagamento de 121 milhões de euros aos lesados do BES, beneficiando ainda do fim do pagamento dos duodécimos do subsídio de Natal.

Até setembro, a receita fiscal cresceu 5,4%, com um aumento de 5,1% da receita líquida do IVA, de 11,7% do IRC e com um acréscimo de 4,5% do IRS. Já os reembolsos fiscais cresceram 2,5%. A receita beneficiou ainda do mercado de trabalho, com o crescimento de 7% das contribuições para a Segurança Social.

Já o crescimento da despesa é explicado "em grande parte" pelos encargos com o Serviço Nacional de Saúde, "que atinge máximos anteriores ao período" do programa de ajustamento e também das prestações sociais. As Finanças destacam ainda "o crescimento significativo da despesa nas áreas da Cultura (+8%) e empresas de transportes públicos, como a Comboios de Portugal (+13,8%) e a Infraestruturas de Portugal (+9,7%)".

O investimento público na administração central cresceu 32%, excluindo Parcerias Público Privadas (PPP), "para o qual contribuiu o forte crescimento do investimento na ferrovia e no setor da Saúde".

Excluindo o efeito do fim do pagamento em duodécimos do subsídio de Natal, as despesas com pessoal cresceram 1,7% na administração central e a despesa com pensões da Segurança Social cerca de 3%. "Este crescimento reflete o facto de, pela primeira vez na última década, a grande maioria dos pensionistas ter aumentos superiores à inflação e também os aumentos extraordinários de pensões de agosto de 2017 e 2018", salientam as Finanças.

Os números divulgados pela DGO são apresentados em contabilidade pública, ou seja, têm em conta o registo da entrada e saída de fluxos de caixa. Já a meta do défice é apurada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em contas nacionais, a ótica dos compromissos, que é a que conta para Bruxelas. Neste caso, são incluídas as injeções de capital no Novo Banco e o pagamento aos lesados do BES.

Assim, de acordo com o INE, no primeiro semestre do ano registou-se um défice orçamental de 1.864,7 milhões de euros, o que corresponde a 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB), incluindo o aumento de capital do Novo Banco. O Governo inscreveu uma meta de défice de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2018.

