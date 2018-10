Draghi: "Estou confiante de que haverá um acordo entre Itália e a Comissão"

"Estou confiante de que haverá um acordo entre Itália e a Comissão Europeia", referiu Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE), na conferência de imprensa de quinta-feira após a reunião de política monetária. Sublinhou que o dizia a "título pessoal".

Questionado, diversas vezes, sobre a crise entre o governo italiano e a Comissão Europeia a propósito do chumbo de Bruxelas ao 'esboço' do orçamento italiano para 2019, Draghi considerou que a divergência se centra no terreno orçamental, o que não está no mandato do BCE. "A guardiã das regras é a Comissão, não é o BCE", acrescentou.

Acrescentou ainda que o vice-presidente Valdis Dombrovskis sublinhou na reunião do BCE desta quinta-feira, em que esteve presente, que a posição da Comissão se baseia em duas orientações: Itália tem de cumprir as regras, mas a Comissão procura o diálogo.

Draghi não será mediador

Ironicamente, Draghi diria, ainda, na conferência de imprensa, que estava "confiante" - mas, sublinhou, "eu não disse muito confiante". Questionado se saberia mais do que o que se sabe publicamente para alimentar essa confiança, Draghi respondeu que não, que a sua posição pessoal se baseia no "senso comum do que é bom para Itália, para as empresas e as pessoas". Perguntado, também, se seria "mediador", o italiano respondeu liminarmente: "Não, de modo algum!".

O presidente do BCE chamou a atenção que, apesar de "não ter uma bola de cristal" sobre a evolução da situação em Itália e nos mercados, o impacto nos bancos poderá ser importante. Face a esse impacto, Draghi recomendou que os governos devem aplicar políticas que façam descer o prémio de risco da dívida e que deve ser evitado colocar em causa o quadro constitucional de pertença ao euro.

Confrontado com um cenário de corte do rating de Itália para 'lixo financeiro' pelas quatro agências de notação - DBRS, Fitch, Moody's e S&P - que são tomadas em linha de conta pelo BCE, Draghi sublinhou que "não especulamos com 'ses'". Mas que, no caso de essa situação ocorrer, o BCE tem regras definidas.

Considerou que a posição independente do Banco de Itália não está em risco, pois a política orçamental não está no mandato do BCE e dos bancos centrais nacionais. Draghi explicou que o instrumento que o banco dispõe para atuar em casos concretos é o OMT (acrónimo em inglês para Transacções Monetárias Definitivas), o programa lançado em agosto de 2012, e que ainda não foi utilizado.