Banco polaco do BCP lucra 130 milhões até setembro

Nos primeiros nove meses, o lucro do Bank Millennium cresceu 9%. BCP volta a desvalorizar em bolsa

O Bank Millennium, o banco polaco detido pelo BCP (em 50,1%) registou até ao fim de setembro um lucro de 548 milhões de zlotys (130 milhões de euros). O desempenho traduz uma subida homóloga de 9,3%.A margem financeira cresceu 6,7%, em termos homólogos, nos primeiros nove meses do ano.

De acordo com os dados divulgados em comunicado pelo BCP, o banco polaco registou uma rendibilidade do capital de 9,5% e um rácio de custos cost-to-income de 46%. O produto bancário aumentou 5,2% em linha com os custos operacionais (5,6%). O crédito em incumprimento estabilizou nos 4,7%.

No terceiro trimestre do ano, o lucro do Bank Millennium ficou nos 47 milhões de euros, em linha com as estimativas dos analistas trabalhadas pela Bloomberg.

Esta quinta-feira, na abertura da bolsa, o BCP desvaloriza 0,6% (21,7 cêntimos) acima do PSI que perde 0,2%. Em outubro, o BCP acumula uma perda de 15%.