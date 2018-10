BCE não mexe nos juros e mantém fim das compras em dezembro

O Banco Central Europeu não alterou o quadro de política monetária na reunião desta quinta-feira, a penúltima do ano. A atenção vira-se, agora, para a conferência de imprensa do presidente Mario Draghi pelas 13h30. Sete pontos vão estar em foco

O Banco Central Europeu (BCE), na sua reunião desta quinta-feira, a penúltima do ano, não mexeu no quadro de política monetária, nem alterou a comunicação sobre a estratégia futura "até durante o verão" do próximo ano.

