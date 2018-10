Alemães da Allianz compram uma das maiores centrais solares portuguesas

A seguradora alemã Allianz fechou esta quinta-feira a aquisição da central fotovoltaica Ourika, que tem 46 megawatts (MW) de potência e é uma das maiores centrais solares em operação em Portugal, juntamente com a histórica central da Amareleja, inaugurada há uma década pela espanhola Acciona.

A compra da central Ourika, localizada em Ourique, no Alentejo, foi anunciada pela Allianz em comunicado. A empresa alemã não referiu o valor de aquisição, indicando apenas que o empreendimento firmou também um contrato de longo prazo (a 20 anos) para a venda da sua energia.

Esta central foi inaugurada a 26 de julho último, com a presença do então ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral. A conclusão do projeto esteve a cargo da Welink, uma empresa irlandesa que está também envolvida na construção da central Solara4, a instalar em Alcoutim, no Algarve, com cerca de 200 MW de potência.

A compra da central Ourika é o primeiro investimento da Allianz na energia solar em Portugal, um passo que poderá abrir a porta a que outros investidores mundiais de referência (da banca aos fundos de pensões e fundos de investimento) possam apostar noutros projetos fotovoltaicos em Portugal.

O projeto de Ourique foi desenvolvido em condições de mercado, sem acesso a uma tarifa garantida de venda de eletricidade à rede, acabando por compensar a ausência de subsidiação com a contratação no mercado de um comprador de longo prazo para a energia (não revelado).