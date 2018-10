Quarta-feira negra em Wall Street. Segunda pior sessão de outubro

Esta quarta-feira, o índice Dow Jones caiu 2,41% e o índice S&P 500 recuou 3,18% no New York Stock Exchange. Na bolsa das tecnológicas, o índice Nasdaq perdeu 4,43%, a pior sessão de outubro. Tensões geopolíticas, primeiros sinais de impacto da guerra comercial nas cotadas norte-americanas, novos ataques de Trump à Reserva Federal, atos de terrorismo interno, dão corpo a um cocktail de alto risco

As bolsas de Nova Iorque viveram uma quarta-feira negra. Em Wall Street foi a segunda pior sessão de outubro. No Nasdaq, o índice registou a pior sessão do mês. A volatilidade disparou.

No New York Stock Exchange (NYSE), a mais importante bolsa do mundo, o índice Dow Jones 30, dos pesos pesados norte-americanos, caiu 2,41%, a segunda queda de outubro, depois do recuo de 3,15% a 11 de outubro. No índice S&P 500, a perda foi de 3,18%, também a segunda maior do mês, depois da descida de 3,29% a 10 de outubro.

Na bolsa das tecnológicas, o índice Nasdaq tombou 4,43%, a maior queda do mês, superior à descida de 4,08% a 10 de outubro. O índice FANG Plus das 10 'estrelas' da tecnologia cotadas afundou-se 5,44%.

Um cocktail de alto risco atormenta os investidores nas bolsas nova-iorquinas. O índice do 'medo', tecnicamente conhecido pelo acrónimo VIX, e associado ao índice S&P 500, subiu esta quarta-feira 21,83%, chegando durante a sessão a um máximo de 26,38. A 11 de outubro subiu para 28,84. O máximo do ano registou-se a 6 de fevereiro, quando disparou para 50,3.

Na América Latina, as bolsas fecharam, também, no vermelho. As maiores quedas registaram-se em São Paulo, com o iBovespa a perder 2,62%, e em Toronto, com o índice a recuar 2,46%.

Recorde-se que a Ásia fechou 'mista', com Xangai e Tóquio a registarem ganhos, mas Shenzhen, Hong Kong, Seul e Sydney a encerrarem com perdas. A Europa fechou em terreno negativo, destacando-se a queda da Bolsa de Milão.

Cocktail de riscos atemoriza mercados

O clima nos EUA foi toldado esta quarta-feira pelos atos de terrorismo interno ligados ao envio de engenhos explosivos por correio para figuras da política norte-americana e entidades, como os escritórios da CNN em Nova Iorque.

Evento que se juntou a um cocktail de riscos que se tem consolidado ao longo de outubro. O presidente Trump voltou a atacar esta semana a Reserva Federal (Fed), o banco central, ao considerá-lo "o maior risco" para a economia e ao admitir que "talvez" se arrependa de ter nomeado Jerome Powell para presidente da instituição.

Apesar da pressão política de Trump, a Fed não dá sinais de abrandar a sua estratégia de aperto da política monetária, ainda que gradual. O presidente do Banco da Reserva Federal de Atlanta disse na terça-feira que a economia norte-americana aguenta a turbulência dos mercados e que a Fed não se deve desviar da subida da sua taxa diretora. Este aperto significa más notícias para os mercados emergentes, que, em simultâneo, sofrem com o impacto do abrandamento do crescimento da China.

Os analistas dão conta que começam a surgir sinais nas cotadas norte-americanas do impacto da guerra comercial. E os mercados financeiros não estão inclusive a premiar cotadas que até superam as previsões, o que para os analistas do Bank of America Merrill Lynch era algo que não acontecia desde o final da 'bolha' das dot-com em 2000.

A escalada na guerra comercial não está adormecida. Foi confirmado um encontro entre os presidentes dos EUA e da China à margem da cimeira do G20 em Buenos Aires a 30 de novembro e 1 de dezembro, mas as expetativas são baixas, em virtude da doutrina norte-americana ser, agora, de "competição" e não de "cooperação" com Pequim, e de apostar na paralisia da Organização Mundial do Comércio. Um novo quadro emergente de relações internacionais que alguns analistas já designam de nova 'guerra fria' não só em relação à China, o principal alvo, mas também estendendo a tensão à Rússia, com o já anunciado abandono do Tratado sobre armas nucleares intermédias.

Acontecimentos inesperados, como a "execução política" (na classificação dada pelo presidente turco) de um jornalista no consulado saudita em Istambul, adensam os riscos geopolíticos. Saiu do armário o fantasma de uma eventual crise petrolífera como a de 1973, no caso de Riade decidir usar o seu papel de chefe do cartel da OPEP como arma política em retaliação a medidas tomadas pelos países desenvolvidos.