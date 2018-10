Qual será a melhor estratégia para diminuir a despesa pública?

Conheça as opiniões dos protagonistas da conferência promovida pelo Expresso em parceria com a sociedade de advogados PLMJ sobre o tema “Orçamento do Estado 2019: Estratégias para Crescer”

"A continuidade é vista como positiva por muitos investidores", diz Fernando Ferreira, diretor de Capital Markets da JLL Parra João Magalhães Ramalho, sócio da PLMJ Advogados, o orçamento 2019 "privilegia a política que tem sido seguido pelo governo" Manuela Duro Teixeira, diretora central da direção de assuntos jurídicos da Caixa Geral de Depósitos, acredita que o "principal desafio é a falta de oferta" A continuidade do orçamento 2019 "representa o fim de um ciclo", garante Nuno Cunha Barnabé, sócio e coordenador da PLMJ Fiscal O orçamento 2019 "mantém uma trajetória que dá credibilidade ao país", na opinião de Nuno Fernandes, diretor da Católica Lisbon School of Business and Economics O deputado Paulo Trigo Pereira acredita que "esta continuidade representa que estamos no bom caminho"