Nova plataforma petrolífera da Galp entra em operação no Brasil

A Galp anunciou esta quarta-feira o arranque da operação da plaforma petrolífera flutuante FPSO P69, que irá produzir petróleo e gás natural a 290 quilómetros da costa do Estado do Rio de Janeiro, a 2150 metros de profundidade.

É a oitava plataforma petrolífera que a Galp, através do consórcio em que participa, lança no projeto Lula/Iracema, que ficou associado a uma das maiores descobertas petrolíferas de sempre no Brasil.

A nova plataforma estará ligada a oito poços, que produzirão, além de gás natural, 150 mil barris diários de petróleo. Um volume que dará à Galp uma produção adicional de 15 mil barris diários (atendendo à sua participação de 10% no consórcio), o que se traduz num incremento de quase 15% face aos níveis atuais de produção da empresa nos vários projetos em que participa no Brasil.

A Galp fechou o terceiro trimestre com uma produção média de 95 mil barris por dia no Brasil, abaixo dos 101 mil barris diários do segundo trimestre, queda que se deveu à paragem programada em algumas plataformas para manutenção. Além do Brasil a Galp produz petróleo em Angola, onde tem atualmente uma produção média diária de 7 mil barris.

O consórcio que explora o bloco 11 da bacia marítima de Santos (onde está o campo Lula/Iracema e a nova plataforma) integra ainda as empresas Petrobras, com 65%, e Shell, com 25%.