Juros da dívida em queda. Apesar de chumbo de Bruxelas ao orçamento italiano

Os juros dos títulos italianos a 10 anos continuam a descer esta quarta-feira e contagiam positivamente os restantes países periféricos da zona euro no mercado secundário. Taxas para as obrigações portuguesas abaixo de 2%. Itália tem três semanas para negociar com a Comissão Europeia. Risco elevado para os bancos italianos

Os juros (yields) dos títulos do Tesouro italianos a 10 anos abriram esta quarta-feira no mercado secundário em queda em relação ao fecho do dia anterior e mantêm-se abaixo dos máximos da semana passada. Os juros para as obrigações dos restantes países periféricos da zona euro seguem a tendência de baixa.

A taxa de mercado para os títulos transalpinos naquele prazo de referência abriu em 3,54%, depois de ter encerrado no dia anterior em 3,58%, um nível 24 pontos-base abaixo do máximo de 3,78% registado na semana passada. Para as Obrigações do Tesouro português, no mesmo prazo, os juros abriram em 1,98%, abaixo do fecho (2%) no dia anterior. A mesma tendência de baixa observa-se nos juros para os títulos dos restantes periféricos e para as economias do 'centro' (Bélgica e França) que receberam cartas de pedido de explicações por parte de Bruxelas. O comissário Pierre Moscovici procurou separar as águas entre a exigência a Itália (a primeira vez que a Comissão chumba um orçamento e exige a sua revisão, desde que o procedimento se iniciou) e as cartas aos restantes cinco membros do Euro. A Comissão quer impedir o contágio.

Apesar do chumbo da Comissão Europeia ao 'esboço' de orçamento para 2019 enviado pelo governo italiano, os juros e o prémio de risco italianos não dispararam para os máximos atingidos na semana passada. Roma tem, agora, três semanas para negociar com Bruxelas, apesar de o primeiro-ministro italiano ter garantido que não há plano B.

O 'sentimento' atual nos mercados é que as duas partes acabarão por fazer concessões e chegar a um entendimento. Por parte do governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga, a pressão do prémio de risco que se mantém acima da linha vermelha de 300 pontos-base (equivalente a 3 pontos percentuais acima do custo de financiamento da dívida alemã, que serve de referência na zona euro) é um fator de peso. O risco de um disparo para 400 pontos-base implicaria uma crise séria no sector bancário italiano, já chamou a atenção o Crédit Suisse e o próprio subsecretário de Estado Giancarlo Giorgetti, da Liga Norte.

No entanto, economistas italianos ouvidos pelo Expresso sublinham que o processo pode arrastar-se até às eleições europeias de maio de 2019 e que um "acidente" de percurso pode ocorrer.