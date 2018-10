Bolsa de Milão lidera quedas na Europa. Bancos da zona euro castigados

Os mercados de ações na Europa fecharam esta quarta-feira com perdas, com exceção de Atenas, Moscovo e Londres. PSI 20, em Lisboa, ficou ligeiramente abaixo da linha de água. Bancos italianos com descidas entre 1,5% e 4,8%. Deutsche Bank afunda quase 5%. Itália não cede a Bruxelas. Tensões geopolíticas não abrandam

As bolsas europeias fecharam esta quarta-feira em queda, com exceção de Atenas, Moscovo e Londres. É a sexta sessão consecutiva no vermelho. Na terça-feira o índice MSCI para a Europa caiu 1,6%.

O mês de outubro está a ser negro à escala global, e em particular para a Europa. Um dos sectores que está a ser particularmente castigado é o dos bancos europeus.

Lisboa esteve quase a escapar ao vermelho, com o índice PSI 20 a fechar com uma perda de 0,007%. A liderar as perdas a Altri, e à cabeça dos ganhos a Corticeira Amorim.

As bolsas europeias estão a ser afetadas por um conjunto de factores negativos, como o risco de uma crise séria até final do ano entre a Comissão Europeia e Itália a propósito do orçamento transalpino para 2019, a incerteza sobre o desfecho das negociações do Brexit, a situação internacional em evolução para um clima de 'guerra fria' e de escalada da guerra comercial entre as duas principais economias do mundo, e focos de tensão, por vezes inesperados, como o relativo à condenação da Arábia Saudita no ocorrido com "a execução política" (segundo o presidente turco) no consulado saudita em Istambul.

Bolsa de Milão perde 1,7% e ações dos bancos são castigadas

A liderar as descidas na Europa esteve a bolsa de Milão, onde o índice MIB caiu 1,7%, com destaque para os bancos cotados, cujas ações desceram entre 1,5% e 4,8%. Os bancos transalpinos mais castigados esta quarta-feira foram o Bpm, com uma quebra de 4,76%, e a UBI, com um recuo de 4,14%. Nos últimos trinta dias, oito grandes bancos registam quedas acima de 20%.

O sector bancário italiano é particularmente sensível à subida do prémio de risco da dívida italiana e ao risco potencial do rating da dívida soberana ser cortado para 'lixo financeiro'. No caso de um disparo do prémio exigido pelos investidores para o patamar dos 400 pontos-base - está atualmente em 322 pontos, e já chegou a perto de 340 na semana passada -, o Crédit Suisse antevê um colapso do sector bancário transalpino que detém quase metade da dívida pública italiana na sua carteira.

Seis bancos europeus no vermelho

Os índices europeus de referência perderam esta quarta-feira 0,38%, no caso do Eurostoxx 50 (das cinquenta principais cotadas da zona euro), e 0,22% para o Eurostoxx 600 (das seiscentas cotadas mais importantes europeias). Em destaque no Eurostoxx 50, a queda do Deutsche Bank, cujas ações recuaram hoje 4,76%. Neste índice de referência, seis grandes bancos da zona euro já perderam mais de 10% nos últimos trinta dias. A liderar as perdas situa-se o banco italiano Intesa, com uma quebra de mais de 23%. Outros bancos com quebras de dois dígitos: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING, BBVA e Santander.