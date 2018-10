Banco dos CTT lidera queixas nos créditos e nos depósitos

Nos primeiros seis meses do ano, o banco dos CTT foi o que teve maior número de reclamações quer nos depósitos quer no crédito hipotecário, segundo o relatório do Banco de Portugal divulgado esta quarta-feira.

No que respeita ao crédito à habitação, o Banco CTT destaca-se de todos os outros, com 4,07 queixas por cada 1000 contratos celebrados. Um número bem acima da média do sector que recebeu 0,48 reclamações por cada mil contratos e bem distante do BBVA, o segundo entre os bancos mais reclamados, com 0,88 reclamações por cada 1000 contratos. Em terceiro lugar dos mais reclamados está o Santander Totta com 0,79 queixas por cada 1000 contratos.

Das 7545 reclamações que deram entrada no supervisor da banca e por instituição financeira, o Banco CTT também foi o mais reclamado nas contas depósito, seguido do BBVA, embora aqui os números sejam menos expressivos.

Por cada 1000 contas depósito, o Banco CTT recebeu 0,43 queixas, o que o destaca face à média de queixas recebida pelos bancos do sistema e que está nos 0,13 por cada 1000 contas. Depois do Banco CTT surge a liderar o pódio dos mais reclamados o BBVA . O banco espanhol que entretanto passou a sucursal recebeu 0,34 reclamações por cada 1000 contas, seguido do alemão Deutsche Bank, (sucursal) com 0,29 reclamações.

O Banco de Portugal refere no relatório da Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental que para estas estatística foram "consideradas as reclamações entradas, independentemente de, na sua análise, terem sido detetados incumprimentos ou irregularidades por parte da instituição", isto é, não leva em conta se o queixoso tem ou não razão.

Já no segmento de crédito ao consumo quem lidera o número de reclamações é a Caixa Leasing e Fatoring, seguida da sucursal alemã Deutsche Bank, com 1,23 reclamações e 0,72 reclamações por cada 1000 contratos de crédito ao consumo, respetivamente. O terceiro mais reclamado é a sucursal Wizink Bank com 0,47 de reclamações, números que estão acima da média das reclamações, que no setor que ronda as 0,16 queixas por cada 1000 contratos.

Reclamações lideram nos depósitos mas crescem mais no crédito

Ao todo, nos primeiros seis meses entraram 7545 reclamações de clientes bancários, o equivalente a 1258 reclamações por mês e a uma redução de 1,3% face à média registada em 2017.

Segundo a Sinopse de Atividades de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, o crescimento das reclamações foi mais acentuado no crédito ao consumo e crédito hipotecário (compra de casa), e ainda não refletem as novas regras, mais restritivas, em vigor desde julho.

Segundo o relatório, nas contas depósito o número médio das reclamações recebidas por mês diminuiu 4,1% face a igual período de 2017. Nos depósitos o peso das reclamações ascendeu a 32,2% do total das queixas. Já as reclamações no crédito aos consumidores e no crédito hipotecário aumentaram 9,1% e 5,6%, respetivamente.

Depois das contas depósito, cujo número de reclamações diminuiu mas que continua a liderar o pódio das queixas, o segundo motivo de reclamação é o crédito ao consumo que corresponde a 24,9% do total . Neste caso o número de reclamações aumentou "para 16 por cada 100 mil contratos (o que compara com 15 reclamações por cada 100 mil contratos, em 2017)", salienta o BdP. O principal motivo das queixas refere-se a a cobrança de valores em dívida e comissões ou encargos. "Por tipo de produto de crédito aos consumidores, destaca-se o contributo dos cartões de crédito e do crédito pessoal para o aumento de reclamações registado".

A terceira matéria mais reclamada no primeiro semestre foi no crédito hipotecário cujo peso face ao total das queixas correspondeu a 13,4%. Segundo o relatório divulgado esta quarta-feira, "as reclamações aumentaram para 48 por cada 100 mil contratos (o que compara com 45 em 2017)". Um crescimento que se deveu "sobretudo a matérias relacionadas com a determinação do montante da prestação em função da média aritmética do indexante aquando da sua revisão regular e com a não concessão de crédito".

Apesar do elevado número de queixas, na maioria dos casos o cliente não tem razão. Segundo o Banco de Portugal, do número total de reclamações, em 58% dos casos não foram detetadas infrações e nos restantes casos a situação foi resolvida.