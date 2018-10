Moscovici sobre Portugal e Itália: "Não comparemos o que não é comparável"

Em dia de decisão dura e inédita para Roma, a Comissão Europeia tenta não misturar o chumbo do Orçamento italiano com os pedidos de esclarecimentos feitos aos ministérios das Finanças de mais cinco países da Zona Euro.

"Portugal recebeu uma carta à escala administrativa, técnica, enviada pelo diretor-geral da ECFIN. Não tem nada a ver com o que estamos a falar hoje", disse Pierre Moscovici, à saída da conferência de imprensa realizada esta terça-feira, no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Tinha acabado de anunciar a rejeição do Orçamento para 2019 apresentado pelo governo eurocético liderado pela Liga e pelo Movimento 5 Estrelas. E lá dentro, só foram aceites perguntas sobre Itália.

Para o Comissário para os Assuntos Económicos, "é absurdo" comparar os casos português e italiano. O Orçamento português tem um défice de 0,2% (do PIB). Estamos a falar com o Governo português sobre esta questão, mas não comparemos o que não é comparável", disse aos jornalistas.

Na passada sexta-feira, Bruxelas enviou uma carta ao Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, a pedir esclarecimentos sobre o Orçamento do Estado para 2019, e a avisar para "o risco de desvio significativo do esforço de ajustamento orçamental recomendado para 2018 e 2019".

Numa carta que propositadamente não foi dirigida ao ministro, nem levava a assinatura de qualquer comissário - ao contrário do que aconteceu com Itália - Bruxelas alertava que as contas dos técnicos europeus não batiam certo com as de Mário Centeno, e onde a equipa do Ministro via uma redução do défice estrutural de 0,3% do PIB, a Comissão via apenas um ajustamento de 0,2%. Ficando os dois valores aquém dos 0,6% recomendados a Portugal.

Mas para já a Comissão Europeia não pressiona Centeno, nem pede mais medidas. Questionado pelo EXPRESSO sobre se estava satisfeito com a resposta enviada ontem pelo Governo a Bruxelas e se já não via riscos de desvio das metas para Portugal, Pierre Moscovici preferiu voltar a outro tema. "Hoje falamos de Itália. É o assunto importante do dia", respondeu, adiantando apenas que continuam as trocas "técnicas" entre Bruxelas e o ministério das Finanças em Lisboa.

O Orçamento português nunca esteve em risco de chumbar, mas terá ainda de ser avaliado tal como os restantes planos. A decisão sobre eventuais alertas só será tomada mais para o final do mês de novembro. E terá também como base as Previsões Económicas de Outono que serão divulgadas no próximo dia 8.