Europa fecha no vermelho pela quinta sessão consecutiva. Lisboa perde 1,7%

As bolsas na Europa encerraram esta terça-feira no vermelho. É a quinta sessão consecutiva de perdas. Os índices ATX de Viena e DAX de Frankfurt lideraram as quedas, com recuos de 3,08% e 2% respetivamente. Apesar do chumbo dado esta tarde por Bruxelas ao orçamento para 2019 do governo italiano, o índice MIB, de Milão, perdeu apenas 0,9%. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 1,72%.

A Europa é a segunda região do mercado de ações global a registar quedas esta terça-feira. As praças da Ásia fecharam com um recuo diário de 2,1%, segundo o índice MSCI. Nos Estados Unidos, Wall Street e Nasdaq estão no vermelho a meio da sessão. O Dow Jones 30 cai 1,7%, o S&P 500 recua 1,8% e o Nasdaq, o índice das tecnológicas, perde 1,9%.