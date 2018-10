Crise nas bolsas. No vermelho pela quinta sessão consecutiva

Ásia fechou esta terça-feira com perdas acima de 2%. Europa abriu em terreno negativo, com o índice alemão DAX a liderar quedas. Bolsa de Lisboa segue tendência europeia. Bolsas à escala mundial já perderam 6% neste outubro negro. Riscos dominam 'sentimento' dos investidores

As bolsas à escala mundial entraram esta terça-feira na quinta sessão consecutiva no vermelho. As bolsas asiáticas perderam mais de 2% na sessão que já terminou, com Hong Kong e Tóquio a liderarem as quedas. A Europa abriu em terreno negativo, com o índice Dax de Frankfurt a perder quase 2%. Os futuros em Wall Street apontam para uma abertura em queda.

Na Ásia, o índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 3,2%, o Nikkei 225 em Tóquio, a mais importante bolsa da região, caiu 2,7%. As duas bolsas chinesas perderam mais de 2%, depois de, no dia anterior, terem registado ganhos superiores a 4%. O impacto do anúncio de medidas de apoio à economia e aos contribuintes por parte das autoridades em Pequim foram sol de pouca dura.

Apesar do disparo nas bolsas de Xanghai e Shenzhen na segunda-feira, a Europa e os EUA fecharam em terreno negativo, com quedas dos índices MSCI respetivos de 0,8% e 0,4%. Na maré vermelha de ontem, escapou a bolsa de São Paulo, com o índice iBovespa a avançar 1,6%, animado pela provável vitória do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro na segunda volta das eleições presidenciais no próximo domingo.

Um cocktail de riscos

O pessimismo continua a dominar nos mercados de ações que já perderam 6% desde início do mês, segundo o índice MSCI global.

Os fatores que estão a pesar negativamente no 'sentimento' dos investidores não se alteraram em outubro. Pelo contrário, agravaram-se.

A nível global, são crescentes os riscos geopolíticos gerados pela tensão entre as principais grandes potências, nomeadamente entre EUA, China e Rússia, com alta probabilidade de entrada num novo período de 'guerra fria', associado a uma escalada na guerra comercial e eventualmente na frente cambial

Regresso da tensão à zona euro com o confronto entre Roma e Bruxelas em nova fase-

Aperto da política monetária sobretudo por parte da Reserva Federal dos EUA com impacto negativo particularmente nos mercados emergentes.

Surgimento, inesperado, de focos novos de tensão, como no caso do isolamento diplomático da Arábia Saudita, líder do cartel da OPEP, em virtude da execução de um jornalista saudita no consulado em Istambul. Em declarações à agência russa TASS, o ministro da Energia saudita Khalid Al-Falih garantiu que o país não tenciona usar o petróleo como arma geopolítica, como aconteceu em 1973 com o embargo que provocaria, depois, o primeiro choque petrolífero e uma crise económica mundial, mas só o recordar do evento e da possibilidade deixa os mercados nervosos. Al-Falih “espera que o mundo saiba lidar com a crise política, incluindo a relativa a um cidadão saudita na Turquia, com sabedoria”.