Compras de portugueses no estrangeiro batem recordes

Entre julho, agosto e setembro foi atingido um recorde das compras feitas no estrangeiro, tendo sido gastos em média 49 euros por cada compra.

Segundo dados do Banco de Portugal foram efetuadas 22,2 milhões de operações, no valor de 1093 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 34% face ao número de operações e de 24% em termos de montante gasto, e o maior crescimento desde 2013.

No que diz respeito ao montante, Espanha, Reino Unido e França foram os países onde os portugueses mais gastos fizeram, representando cada um destes países um peso de 25%, 20% e 11% face ao montante total das compras efetuadas no estrangeiro com cartões emitidos em Portugal.

No que diz respeito ao número de operações realizadas, no período analisado, lidera o Reino Unido, Espanha e os Países Baixos representando um peso de 22%, 18% e 14%, respetivamente.

As compras realizadas com cartões portugueses (consideram-se os cartões emitidos por instituições residentes em Portugal e as operações processadas no sistema de compensação nacional e nos sistemas internacionais). O maior pico aconteceu em agosto, mês onde foram realizadas 7,7 milhões de operações, no valor de 384 milhões de euros.

Segundo o Banco de Portugal , nos últimos cinco anos, as compras efetuadas com cartões portugueses no estrangeiro têm crescido progressivamente, atingindo neste verão o maior crescimento homólogo.