Chumbo de Bruxelas ao orçamento italiano não gerou disparo nos juros da dívida

A decisão da Comissão Europeia em enfrentar o governo italiano e de, pela primeira vez, mandar refazer um orçamento de um estado membro do euro, não agitou o mercado da dívida esta terça-feira à tarde. Juros italianos subiram apenas sete pontos base e não houve contágio aos restantes periféricos

Os juros (yields) dos títulos italianos a 10 anos subiram esta terça-feira seis pontos-base em relação ao fecho do dia anterior e estão ao mesmo nível do registado no final da semana passada. Encerraram a sessão no mercado secundário perto de 3,6%, mantendo-se abaixo de 3,78%, o máximo de quase cinco anos registados na sexta-feira passada.

Não se registou um disparo depois de conhecida a decisão da Comissão Europeia em chumbar o orçamento para 2019 enviado pelo governo italiano. O contágio aos restantes periféricos do euro também não se verificou. Os juros das Obrigações do Tesouro português, naquele prazo de referência, fecharam hoje em 2,003%, abaixo de 2,018% registado no dia anterior. No caso das obrigações espanholas desceram quatro pontos-base para 1,69%.

Apesar da decisão de chumbar um 'esboço' de orçamento ser inédita desde o início do processo do 'semestre europeu' em 2010, as palavras do comissário Pierre Moscovici foram certamente tidas em conta: "Vamos dar uma oportunidade ao diálogo. Não estamos numa situação limite com Itália". Entretanto, o governo de Roma tinha, desde cedo, marcado a posição, afirmando que não há Plano B.

O prémio de risco da dívida transalpina subiu esta terça-feira para 318 pontos-base (3,18 pontos percentuais acima do custo de financiamento da dívida alemã), ainda a alguma distância dos 340 pontos registados na semana passada. O prémio exigido pelos investidores para a dívida italiana continua acima da linha vermelha dos 300 pontos, o que se regista desde 10 de outubro.

O Crédit Suisse avançou esta terça-feira que galgar a barreira dos 400 pontos-base provocará um colapso no sistema bancário italiano. Os bancos cotados em Milão já perderam 13% desde início do mês. Cinco bancos italianos viram as cotações afundarem-se mais de 20% - Bpm; UBI; Banca Generali; Fineco; e BPER.