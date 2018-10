BPI lucra 529 milhões de euros até setembro

A atividade em Portugal gerou lucros de 324 milhões de euros

Nos primeiros 9 meses do ano, o BPI, registou um lucro de 529 milhões de euros, dos quais 61% decorrem do negócio em Portugal.

A nível doméstico, o resultado líquido não recorrente, ou seja, que não se repete, é de 160 milhões de euros devido a vendas de participadas.

Para os 529 milhões de euros, o angolano BFA contribuiu com 193 milhões de euros e o moçambicano BCI gerou ganhos de 10,8 milhões de euros.

O crédito a empresas aumentou 12%, com destaque para as grandes e médias empresas (13,8%). A produção do novo crédito hipotecário cresceu 36% nos primeiros nove meses do ano.

A margem financeira melhorou, subindo 9%, tendo-se registado uma redução do custo médio dos depósitos a prazo, dos 0,10% de setembro de 2017 para 0,07% em setembro de 2018.

As comissões líquidas aumentaram 5,5%, sendo o maior crescimento assinalado nos fundos de investimento (13%). As comissões bancárias aumentaram 2,8% e nos seguros 5,6%.

O produto bancário também cresceu 19,3%, enquanto as imparidades estão a decrescer.

O presidente do BPI diz que é prematuro dizer se vai distribuir dividendos no próximo ano, mas a prioridade é "reforçar os rácios de capital". O BPI apresenta um rácio de capital total de 14,8%.

Exposição reduzida a Itália

Quando questionado sobre a exposição a Itália, o presidente do BPI afirma que o banco tem cerca de 686 milhões de euros em dívida italiana a curto prazo. A exposição a Espanha é de 1000 milhões de euros e a Portugal de 1700 milhões de euros.

Quanto à recusa do Orçamento do Estado italiano por parte da União Europeia, Pablo Forero afirma que quando um governo apresenta um Orçamento que vai contra as recomendações pode acontecer esta situação. "Estamos no início da discussão relativa à disciplina financeira dos Estados".