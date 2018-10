YouTube: diretiva sobre os direitos de autor “ameaça centenas de milhares de empregos”

Numa carta enviada aos produtores de conteúdos do YouTube e divulgada esta segunda-feira, a diretora executiva da plataforma de vídeo da Google deixou vários alertas a propósito da diretiva sobre os direitos de autor, aprovada em setembro no Parlamento Europeu.

Para Susan Wojcicki, “é importante falar agora”, uma vez que o texto final da legislação - que a responsável considera que coloca “a economia criativa em risco” e ameaça a sobrevivência dos produtores de conteúdos da plataforma - pode estar “terminado até ao final do ano”.

Em causa está principalmente o artigo 13º, conhecido na gíria como “máquina de censura” ou “proibição dos memes” (imagens ou vídeos humorísticos que se propagam na internet), onde se prevê que as plataformas que utilizam e difundem conteúdos carregados pelo utilizador introduzam mecanismos para impedir o 'upload' (carregamento) de conteúdos não autorizados pelos titulares de direitos de autor e conexos. Um mecanismo já consagrado na indústria musical, cinematográfica e outras, mas que os críticos da diretiva afirmam que vai obrigar à utilização de filtros (apesar de o texto da diretiva nada dizer sobre filtros), constituindo uma forma de censura da internet livre.

“Tal como foi redigido, o artigo 13 ameaça acabar com a capacidade de milhões de pessoas - desde criadores como vocês a utilizadores do dia a dia - de carregarem conteúdos em plataformas como o Youtube”, afirma a diretora executiva do YouTube na sua carta, acrescentando que pode também impedir de verem conteúdo que já se encontra online, como aulas de idiomas e tutoriais.

Susan Wojcicki realça ainda que o artigo em questão “ameaça centenas de milhares de empregos, criadores europeus, negócios artistas e todos aqueles que empregam”. E adianta que esta legislação pode forçar o YouTube e outras plataformas semelhantes a permitirem apenas conteúdos de um pequeno grupo de grandes empresas.

A responsável esclarece que a plataforma está a trabalhar com o sector para encontrar uma forma de salvaguardar os interesses dos criadores da plataforma. A versão aprovada no Parlamento Europeu em setembro entrou num processo negocial à porta fechada que envolve a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, cujo resultado final será votado novamente em janeiro.