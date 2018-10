China puxa por bolsas asiáticas e Itália aguenta-se

As principais bolsas asiáticas fecharam esta segunda-feira com ganhos, destacando-se as duas bolsas chinesas que registaram a melhor sessão em três anos, com uma subida dos índices de mais de 4%. As praças europeias abriram em terreno positivo, com a bolsa de Milão a liderar as subidas e os juros dos periféricos do euro no mercado da divida pública a descerem, apesar da carta dura de Bruxelas a Roma e da descida do rating de Itália pela Moody's na semana passada

Jorge Nascimento Rodrigues Jornalista