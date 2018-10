Porto precisa de 20 mil camas por ano

Os estrangeiros que vêm para Portugal e, principalmente, para as duas principais cidades do país, Lisboa e Porto, não são apenas turistas ou grandes investidores imobiliários. São também estudantes e todos os anos chegam mais, seja para passar apenas uns meses seja para estudar durante os vários anos do curso escolhido.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) recolhidos pela consultora Predibisa, no ano letivo de 2016/2017 existiam 5890 estudantes estrangeiros no Porto, um número que, desde 2012 terá crescido 5 por cento.

Juntando estes estudantes estrangeiros ao número de portugueses que também estudam na cidade Invicta, neste caso, os que estão deslocados, isso significa que há um aumento da procura de quartos ou casas. Contudo, a oferta está muito longe de dar resposta à procura.

“Tendo em conta os dados que recolhemos, entre estudantes nacionais deslocados e estudantes estrangeiros existe uma necessidade de cerca de 20 mil camas por ano no Porto. Embora não seja possível precisar, o número total de camas em residências de estudantes públicas e privadas, apartamentos privados e outro tipo de alojamentos está muito abaixo deste número”, diz ao Expresso a responsável pelo departamento de estudos da Predibisa, Rita Seixas.

Para a Invicta estão previsto quatro novos projetos de residências para estudantes com 1500 quartos, que deverão ficar prontos em 2019 e 2020. Mas esse número parece não chegar para colmatar a escassez de alojamentos. “Julgamos que os quartos previstos nestas residências não são suficientes para responder à procura existente”, nota a mesma responsável.

RENDAS A SUBIR

Não é só por causa do número de quartos que Rita Seixas acredita que a nova oferta não vai chegar. De acordo com o estudo da Predibisa, atualmente, nas residências universitárias privadas os valores por quarto variam entre os €190 e os €300 e nos apartamentos/estúdios oscilam entre os €260 e os €460. Mas nestes novos projetos em curso as rendas praticadas podem chegar aos €600, porque estão mais direcionadas para estrangeiros do que para os portugueses deslocados. Ou seja, os estudantes locais acabam por ter ainda menos oferta e mais dificuldade em encontrar um quarto ou casa para ficar.

FOTOS LUCÍLIA MONTEIRO

“As novas residências de estudantes privadas que referimos no nosso estudo pretendem colmatar uma lacuna existente no mercado de alojamento de estudantes no Porto. Trata-se de projetos muito bem estruturados, com instalações exclusivamente adaptadas ao público-alvo, estrategicamente localizadas, com condições e serviços muito especializados e acima da média”, mas que estão “vocacionados sobretudo para estudantes estrangeiros”, adianta Rita Seixas.

De acordo com esta responsável, os estudantes portugueses têm encontrado “valores mais acessíveis noutro tipo de alojamento, nomeadamente casas particulares, residências públicas ou quartos partilhados”. De facto, diz o estudo da Predibisa, as rendas nos quartos em apartamentos arrendados por privados variam entre os €100 e os €350, e os apartamentos para arrendamento, com tipologias T0 e T1, custam cerca de €370.

MAIS ALOJAMENTOS LOCAIS

Se, por um lado, há uma escassez de oferta de residências de estudantes no Porto, o número de alojamentos locais não para de crescer, revela o mesmo estudo. “Este ano até ao momento foram registados 2499 alojamentos locais no concelho do Porto”, mais do que os 2297 registados durante todo o ano de 2017 e bem mais do dobro que abriram em 2016. Um aumento que a Predibisa acredita ser real e não apenas por via das alterações à lei que obrigaram a registar estes estabelecimentos.

“A obrigatoriedade de registar os alojamentos locais começou em 2014 pelo que terá sido entre 2014 e 2015 que se registaram os que até aí se encontravam em funcionamento sem registo. Mas todos os anos desde 2015 o número de registos duplicou e, por isso, admitimos que a maior parte dos que foram feitos a partir desse ano se trata efetivamente de novos alojamentos locais”, nota.

O estudo da consultora — que analisa o mercado de alojamento do Porto, nomeadamente residências universitárias, unidades hoteleiras e alojamento local — mostra ainda que é no centro histórico que este crescimento se tem evidenciado. “Desde 2013 que o número de alojamentos locais no centro do Porto está acima da centena de registos (116 registos). Nas restantes freguesias do concelho, este valor só foi atingido em 2015, com 152 registos”, repara Rita Seixas.

De facto, de acordo com o documento, 70 por cento dos registos feitos em 2017 estavam localizados no centro histórico e dos 2499 registos feitos até agora durante este ano, mais de metade — 1699 — são também no centro histórico. Aliás, o estudo antecipa para este ano um crescimento de 30 por cento no número de alojamentos locais instalados nessas zonas.

Mas antecipa também um aumento nas outras zonas da cidade e do concelho. “Se o ritmo de crescimento se mantiver até ao fim do ano, teremos mais 40 por cento dos registos relativamente ao ano anterior”, diz ainda. Esta expectativa surge porque “a oferta de alojamento local no centro histórico do Porto iniciou-se mais cedo do que nas restantes freguesias, visto ser esse o local com maior procura. Enquanto o aumento do alojamento local no centro histórico começa a abrandar, as restantes zonas apresentam neste momento um ritmo mais rápido de crescimento”, diz.

Mas será que não começa a ser demais? “As taxas de ocupação em época alta, no Porto, rondam os 85 por cento, pelo que não se pode falar de uma oferta excessiva”, conclui Rita Seixas.