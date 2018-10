Moody's corta rating de Itália para perto de 'lixo financeiro'

A agência de notação desceu na sexta-feira, depois do fecho dos mercados financeiros, o rating de Itália para Baa3, o último nível antes da classificação da dívida pública como especulativa. Durante a última sessão da semana, os juros das obrigações italianas chegaram a perto de 3,8%, um máximo de quase cinco anos. Carta de Bruxelas criticando orçamento para 2019 agita mercados

A Moody's cortou na sexta-feira, já depois do fecho dos mercados financeiros, o rating de Itália para Baa3, o último nível de dívida não especulativa. A notação da dívida pública italiana de longo prazo fica, agora, na fronteira da classificação de dívida especulativa, vulgo 'lixo financeiro'.

A agência de notação justificou a descida do rating devido à deriva orçamental do novo governo italiano. Recorde-se que o 'esboço' de orçamento para 2019 merecera no dia anterior uma carta muito crítica de Bruxelas, entregue em mão em Roma pelo comissário Pierre Moscovici. A Comissão Europeia considerou o orçamento italiano de "incumprimento particularmente grave das obrigações de política orçamental previstas no Pacto de Estabilidade e Crescimento".

A Moody's considerou, ainda, que a estratégia orçamental levará à estabilização do nível de dívida pública em 130% do PIB, não apontando para a sua redução. A agência sublinha, também, que o próprio estímulo orçamental que o governo italiano pretende imprimir nos próximos três anos não surtirá o efeito pretendido, prevendo que a economia transalpina regresse, depois, à sua tendência de crescimento medíocre em torno de 1%.

Recorde-se que a agência subiu, uma semana antes, a notação de Portugal para aquele nível Baa3, retirando ao fim de sete anos, a dívida portuguesa da classificação de 'lixo financeiro'.

Subida dos juros da dívida italiana e contágio nos periféricos

A carta de Bruxelas enviada na quinta-feira provocou agitação no mercado da dívida no dia seguinte. Os juros (yields) dos títulos italianos a 10 anos subiram no mercado secundário até perto de 3,8%, um máximo de quase cinco anos. O prémio de risco exigido pelos investidores chegou a 330 pontos-base (3,3 pontos percentuais acima do custo de financiamento da dívida alemã, que serve de referência), um nível que é o dobro do exigido a Portugal.

No final da sessão de sexta-feira, os juros a 10 anos desceram dos máximos e fecharam em 3,58%. O prémio de risco encerrou em 312 pontos-base.

A agitação no mercado da dívida italiana gerou algum contágio nos restantes periféricos do euro. Os juros das Obrigações do Tesouro português, naquele prazo de referência, subiram para 2,12% durante a sessão, regressando aos níveis elevados de fevereiro, e acabaram por fechar em 2,03%.O prémio de risco português situa-se em 157 pontos-base.