LinkedIn investe €430 milhões para medir felicidade dos profissionais

É o maior investimento da plataforma de networking profissional desde a sua aquisição pelo gigante tecnológico Microsoft, em 2016. O LinkedIn anunciou a compra da Glint, uma startup com mais de 200 funcionários que se expandiu no mercado com um software que ajuda os diretores de recursos humanos a medir a felicidade e a motivação das suas equipas e a perceber o que os profissionais sentem em relação ao seu empregador.

Os termos deste acordo não foram divulgados em pormenor, mas sabe-se que no negócio a plataforma tutelada pela Microsoft terá gasto entre 400 a 500 milhões de dólares (cerca de 340 a 430 milhões de euros) e que o investimento faz parte da estratégia do LinkedIn para alargar a sua oferta de serviços a profissionais e empresas. Para os especialistas em recrutamento, esta compra é muito mais do que isso. É a materialização prática de uma cultura de gestão assente na felicidade laboral, e nas melhores formas para a alcançar, que tem vindo a ganhar escala em empresas de todo o mundo, com resultados evidentes.

O que faz uma plataforma de networking profissional investir uma soma considerável para avaliar se os profissionais estão felizes? A noção clara de que a chamada “economia da felicidade” pode mudar os resultados operacionais das organizações. A Glint fornece aos executivos as ferramentas necessárias para avaliar a felicidade e a motivação dos seus talentos, ao mesmo tempo que lhes indica o que devem fazer para melhorar. Em articulação com a plataforma de formação online do LinkedIn, o LinkedIn Learning, permitirá traduzir essa informação em programas personalizados para apoiar a satisfação e motivação de profissionais e líderes.

No livro “A Arte da Felicidade no Trabalho”, o 14º Dalai Lama aponta o dinheiro como o principal elemento motivador no que se refere ao trabalho, alertando para os perigos que decorrem da motivação em ganhar dinheiro se tornar um fim em si mesma. As evidências demonstram que há muito mais do que dinheiro na equação da felicidade laboral e que cada vez menos conquistá-la passa apenas por ganhar melhor.

PORQUE É QUE A FELICIDADE LABORAL IMPORTA?

É óbvio que o fator monetário é relevante, mas desde que as necessidades básicas neste domínio estejam preenchidas, há fatores que assumem maior importância. Shawn Achor, investigador na área da felicidade que passou mais de uma década na Universidade de Harvard a ensinar a relação entre felicidade e sucesso laboral, defende esta teoria. “Quando as pessoas trabalham com uma atitude positiva, o seu desempenho melhora em praticamente todos os níveis — produtividade, criatividade, compromisso”, explica Achor numa TED Talk que soma mais de 18 milhões de visualizações. O autor reconhece que “a felicidade é talvez o fator de desempenho mais incompreendido de sempre”. Desde logo porque o seu impacto é difícil de quantificar em números.

Guilhermina Vaz Monteiro e George Dutschke dinamizam em Portugal, desde 2011, o estudo ‘Happiness Works’ que monitoriza a felicidade nas organizações portuguesas. A dupla de especialistas reconhece que é difícil correlacionar a felicidade organizacional com os resultados operacionais das organizações e quantificá-la em ganhos, devido ao elevado número de variáveis que contribuem para a felicidade, mas reconhecem que há um impacto prático que é visível. “Com base nas 4000 respostas obtidas no estudo deste ano, verificamos que os profissionais mais felizes são mais produtivos. Faltam 50% (por não doença), têm menos 44% de vontade de mudar de empresa e sentem-se mais produtivos em 21%.”

Para Guilhermina Vaz Monteiro, que dirige a consultora Lukkap Portugal, especializada em recrutamento e recolocação (outplacement) de recursos humanos, a aposta do LinkedIn na Glint não espanta. “Saber como ter colaboradores felizes é fundamental para o sucesso das organizações”, explica reforçando que “está provado que colaboradores mais felizes são mais produtivos e, desta forma, organizações com colaboradores mais felizes conseguem melhores resultados e são mais sustentáveis”.

São várias as variáveis que contribuem para fazer os trabalhadores de uma organização felizes. O último ‘Happiness Works’ para Portugal, divulgado em junho deste ano, releva que fatores como o ambiente interno, o reconhecimento e confiança por parte das chefias, o grau de inovação e sustentabilidade da empresa, envolvimento com chefias, equilíbrio trabalho e vida pessoal e a existência de objetivos bem definidos são terminantes para a promoção da felicidade laboral dentro das organizações, com um peso que varia entre os 20% e os 18% na análise da felicidade.

Em Portugal, o estudo dá conta de que a felicidade profissional é de 3,8 pontos (numa escala de zero a cinco). Mas revela também que os trabalhadores são mais felizes na função que desempenham (3,9 pontos) do que na empresa onde trabalham (3,7). Sectores como a Comunicação e Informação, Indústria, Construção e Imobiliário, Saúde e Apoio Social, Consultoria e Ensino ou Comércio registam um nível de felicidade elevado e, consequentemente, menores níveis de absentismo, menor rotação e maior produtividade entre os seus profissionais, quando comparados com outros sectores analisados. Para os responsáveis pelo estudo, a evolução dos resultados ao longo dos últimos anos demonstra que a questão da felicidade organizacional se tornou estratégica nas empresas e não uma tática pontual para motivar em determinados momentos ou casos. Trata-se, cada vez mais, de consolidar uma cultura real de felicidade que vai muito além do ginásio pago ou da fruta fresca grátis nas empresas.