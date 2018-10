É possível algum alívio fiscal a partir de 2020

A partir de 2020 em diante, é possível jogar com algum alívio fiscal”, defendeu Paulo Trigo Pereira na conferência promovida esta semana pelo Expresso em parceria com a sociedade de advogados PLMJ sobre o tema “Orçamento do Estado 2019: Estratégias para Crescer”.

Este professor e deputado independente da bancada socialista — e um dos 12 economistas que desenhou o programa de alternativa económica que António Costa levou às eleições legislativas — considera mesmo que um “pequeno défice a par de crescimento económico é compaginável com uma trajetória de redução da dívida pública tal como exigida pelas regras europeias e o interesse nacional”.