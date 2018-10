Verdes defendem abolição de portagens na A23

Os Verdes entregaram hoje na Assembleia da República (AR) um Projeto de Resolução onde é feita a recomendação ao Governo no sentido de devolver à A23 a condição de SCUT – autoestrada sem custos para o utilizador.

Em comunicado hoje divulgado, os responsáveis daquele partido alegam que “não existem alternativas viáveis, seja a nível rodoviário ou ferroviário, a esta via” e que, em muitos lances, a autoestrada foi construída sobre anteriores vias, “tornando-se inevitável a sua utilização”. O partido dos Verdes nota ainda que, noutros troços, a alternativa às portagens obriga a transitar pelo interior das povoações “ou por estradas sem o mínimo de condições para a circulação”.

"Enorme calvário de prezuízos para o Estado"

No Projeto de Resolução agora apresentado na AR, os Verdes garantem que o facto de se ter implementado a obra da A23 com recurso a uma Parceria Público Privada (PPP) se têm traduzido num “enorme calvário de prejuízos para o Estado, com uma fatura pesada para o futuro e que se traduzem também na deterioração territorial e social do país”.

No documento em causa é referido que “a aplicação de portagens na A23 há sete anos atrás, não só se constituiu numa enorme injustiça como trouxe consequências profundamente negativas para as populações e para o tecido económico desta região, tratando-se de uma dupla discriminação”.

E recorda que, para além da ausência de alternativas de mobilidade, a região da Beira Interior, servida pela A23, “sofre igualmente as consequências da interioridade inerentes a uma política de ordenamento e de ocupação territorial que privilegia a macro-cefalização urbana e provoca o crescente abandono das regiões periféricas e distantes dos grandes centros urbanos do litoral".