Terá Zuckerberg os dias contados? “É tempo de mudança”, clamam os acionistas do Facebook

É por “colocar os investidores em risco”, para “restaurar a confiança dos investidores” e “proteger o valor dos acionistas” que vários investidores institucionais do Facebook estão a exigir a demissão de Mark Zuckerberg do cargo de presidente do conselho de administração.

Os investidores, que controlam mais de mil milhões de dólares em ações da multinacional, consideram que o Facebook não tem conseguido lidar devidamente com os vários escândalos que têm abalado a rede social. Entre eles estão a partilha de dados pessoais de 87 milhões de utilizadores com a Cambridge Analytica, o papel do Facebook na interferência nas eleições norte-americanas, a propagação de notícias falsas (algumas delas que conduzem a violência física no mundo real, nomeadamente em países como Myanmar e a Índia) e os ataques cibernéticos para roubar dados dos utilizadores.

No documento exige-se uma maior transparência e independência por parte da tecnológica e que Zuckerberg deixe de acumular os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor executivo da tecnológica. A proposta deverá ir a votos no encontro anual de acionistas em maio do próximo ano, mas não passará facilmente, uma vez que Zuckerberg e os seus aliados controlam cerca de 70% dos direitos de voto da multinacional.

“A estrutura de gestão do Facebook continua a colocar os investidores em risco”, explica no documento o acionista Michael Frerichs, tesoureiro do estado de Ilinois, citado pela Euronews. “Agora é tempo de mudança. Precisamos de ver maior responsabilidade de Mark Zuckerberg em relação ao conselho de administração para restaurar a confiança dos investidores e proteger o valor dos acionistas.”

O pedido de indicação de um presidente independente foi, segundo a “Business Insider”, apresentado pela Trillium Asset Management e assinado por Michael Frerichs, do Tesouro do estado de Ilinois, Seth Magaziner, do Tesouro de Rhode Island, Joe Torsella, do Tesouro da Pensilvânia e Scott Stringer, da New York City Comptroller.

“O Facebook tem um papel demasiado grande na nossa sociedade e economia. Tem uma responsabilidade social e financeira para ser transparente”, explica Scott M. Stringer citado pela Euronews. “É por isso que estamos a exigir independência e responsabilização no conselho de administração da empresa.”

Antigo vice-primeiro-ministro britânico contratado

Entretanto, num passo raro no mundo das tecnológicas, o Facebook decidiu contratar um político europeu para um cargo de liderança. O antigo vice-primeiro-ministro britânico Nick Clegg foi contratado para a sede do Facebook em Silicon Valley, na Califórnia, como diretor de Assuntos Globais e Comunicação. A notícia está a ser avançada pelo jornal “Financial Times”.

Aos 51 anos, o ex-líder dos democratas liberais é contratado pelo Facebook na sequência das polémicas com as notícias falsas e proteção de dados que têm abalado a rede social. Clegg inicia funções em janeiro, substituindo assim Elliot Schrage, que anunciou há mais de três meses que iria deixar a multinacional.

A contratação de Nick Clegg, de um antigo membro da Comissão Europeia e de um membro do Parlamento Europeu sugerem que a tecnológica pode estar a tentar aumentar as pontes com a União Europeia, região onde se encontram os maiores desafios regulatórios do Facebook, nomeadamente em questões como a proteção de dados e os direitos de autor na internet.