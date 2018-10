Provedora escreve a Centeno a pedir acertos no IRS

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, endereçou, no início de outubro, uma recomendação legislativa ao Ministro das Finanças, Mário Centeno, a solicitar a alteração do regime jurídico da tributação de rendimentos produzidos em anos anteriores.

Esta pretensão foi comunicada, por várias vezes, à tutela, pelo anterior Provedor. Na missiva dirigida a Centeno, Maria Lúcia Amaral, menciona que “fez recentemente dez anos que, pela primeira vez, o Provedor de Justiça decidiu intervir através de Recomendação legislativa, com vista à alteração do regime jurídico da tributação de rendimentos produzidos em anos anteriores, tal como constante do artigo 74.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares”.

E lembra ainda que “o Provedor de Justiça optou por se dirigir desde então, e por várias vezes, aos sucessivos titulares da pasta dos Assuntos Fiscais com chamadas a atenção para a iniquidade do regime”. Sem sucesso, o que motiva esta nova tentativa de correção da lei que “continua a produzir situações de profunda e incompreensível injustiça fiscal, em particular no caso de contribuintes que, sem culpa sua, enfrentam anos de atraso em pagamentos de salários, abonos ou pensões e são depois duplamente penalizados com uma tributação agravada e até com a perda de benefícios sociais”.

Aliás, a última tentativa do Provedor foi feita em setembro de 2017 junto do secretário de estado dos Assuntos Fiscais. Como, entretanto, a provedoria não obteve resposta, Maria Lúcia Amaral voltou à carga. Na proposta de Orçamento do Estado para 2019 também não consta qualquer mudança.

De acordo com a Provedora as sucessivas alterações legislativas, feitas ao longo da última década, não corrigiram por completo a situação. “Estas alterações legislativas, até mesmo a última, tiveram por consequência amortecer, mas nunca eliminar, a injustiça fiscal gerada pelo regime jurídico da tributação de rendimentos produzidos em anos anteriores; caso contrário o Provedor de Justiça não teria recebido nos anos de 2016 e 2017 um total de 22 queixas, a acrescer às 67 recebidas entre 2005 e 2014”.

Para se perceber o que está em causa, o gabinete da provedora exemplifica com um caso de “um pensionista, cujos baixos rendimentos garantiam que nunca seria objeto de incidência de IRS e que tenha vivido anos a fio com um rendimento inferior ao que lhe era devido por causa de um erro de cálculo da sua prestação, poderá ter de pagar imposto no momento do acerto de contas”.

Na carta dirigida às Finanças, Maria Lúcia Amaral, até relata a Centeno um caso de que teve conhecimento. “Pelo menos num dos casos que me foi exposto – e quantos mais haverá –, um queixoso endividou-se para saldar dívidas acumuladas motivadas pela carência, durante vários anos, de rendimentos que tinha a legítima expectativa de receber a breve trecho (o que viu adiado durante anos), acabando por não as solver completamente em razão do imposto que teve de pagar quando, por fim, lhe foram pagos os retroativos devidos”.

E, num tom mais emocional e inconformado, afirma ainda que “se a aplicação deste regime repugna juridicamente em qualquer situação, concordará Vossa Excelência que choque ainda mais no caso de rendimentos tão diminutos que, se houvessem sido pagos atempadamente, não dariam lugar ao pagamento de qualquer valor a título de IRS”.

O que não sucedia até 2001 “e num contexto tecnológico menos avançado”. Até a lei ser mudada, “os proventos efetivos dos sujeitos passivos eram tributados de acordo com a taxa aplicável nos anos a que reportavam, do que resultava numa solução fiscal adequada, justa e neutra”.