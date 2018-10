Não-residentes compram cada vez mais imóveis em Portugal

As vendas de imóveis a não residentes em Portugal continuam a aumentar: entre 2012 e 2017, quase 7% do total de imóveis transacionados no país foram adquiridos por não residentes. À exceção do ano de 2016, a tendência foi de crescimento desta proporção, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta sexta-feira.

Só no ano passado, 7,7% dos imóveis transacionados no país foram vendidos a não residentes, que representaram 11,5% do valor total transacionado. As compras de prédios por esta população cresceram 19,2% em número e 22,6% em valor em relação a 2016.

Também o valor médio dos prédios vendidos aos não residentes (160407 euros) foi quase 50% superior ao valor médio das transações globais (107381 euros).

À semelhança do que se verificou no ano anterior, os franceses foram os que mais compraram em Portugal, representando quase 20% do valor total. Seguem-se dos residentes do Reino Unido (16,2%), do Brasil (6,9%), da China (6,3%) e da Suíça (5,5%).

A França tem também liderado em número de imóveis transacionados. “No que respeita ao número de imóveis transacionados, no período 2012-2017 a França tem sempre liderado de forma destacada, de tal modo que, nos últimos seis anos, mais de 19 000 imóveis em Portugal foram vendidos a residentes naquele país”, lê-se no comunicado do INE. “Em parte, este resultado está influenciado pelas aquisições de imóveis efetuadas pelos emigrantes portugueses e descendentes radicados naquele país.”

Algarve e Lisboa atraem não residentes

Do total de 226617 imóveis transacionados em 2017, quase 30% estavam localizados na região Norte. Um quarto deles estavam no Centro e outro quarto na área metropolitana de Lisboa.

“No que respeita ao valor transacionado, à Área Metropolitana de Lisboa correspondeu 49,8% do total, seguindo-se a região Norte (20,3%)”, lê-se no comunicado. “O valor médio dos prédios transacionados em 2017 foi significativamente mais elevado na Área Metropolitana de Lisboa (212 927€) e no Algarve (143 592€), com valores acima da média nacional (107 381€).”

Mas no caso dos não residentes a ordem é diferente. Mais de metade dos imóveis adquiridos por não residentes no ano passado encontravam-se nas regiões do Algarve e na área metropolitana de Lisboa. O Algarve liderou não só em número (33,5%), mas também em valor (42,85), seguindo-se a área metropolitana de Lisboa, com 20,3% em número e 25% em valor.