Matos Fernandes e a escolha de Galamba: “Era quem melhor completava o meu saber”

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, defendeu esta sexta-feira a escolha de João Galamba para secretário de Estado da Energia, afirmando que questionar a falta de conhecimentos na área energética não faz sentido.



"Sou eu o ministro e escolhi o secretário de Estado que melhor completava o meu saber, com enorme respeito pelo secretário de Estado Jorge Seguro Sanches", afirmou Matos Fernandes quando confrontado pelos jornalistas sobre a mudança na tutela da energia.



Matos Fernandes falava à saída de um evento na EDP, a assinatura de um financiamento de 60 milhões do BEI para o projeto eólico offshore Windfloat.



Nas declarações à imprensa Matos Fernandes disse ainda estar convicto de que a contribuição extraordinária da energia, que a EDP deixou de pagar em 2017, voltará a ser paga pelas empresas.



O novo secretário de Estado João Galamba não prestou declarações aos jornalistas.