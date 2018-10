Hoteleiros dizem que não há incompatibilidade por a sua presidente executiva ser casada com o ministro da Economia

A AHP frisa que é uma instituição "politicamente independente" e que as funções da sua presidente executiva, Cristina Siza Vieira, não colidem com o facto de ser casada com Pedro Siza Vieira, ministro da Economia

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) emitiu um comunicado em que defende não haver incompatibilidade por a sua presidente executiva, Cristina Siza Vieira, ser casada com o novo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. A AHP justificou esta tomada de posição por ver-se "confrontada com notícias que envolvem esta instituição e a presidente executiva, e que põem em causa o bom nome e reputação de uma e outra". A AHP frisa que Cristina Siza Vieira "foi contratada em 2010, em razão do seu prestigiado curriculum académico e profissional, de mais de 20 anos ligados ao turismo e aos mais altos cargos na administração pública, para exercer funções como presidente da direção executiva da AHP, cargo que continua a ocupar". E também que as funções que Cristina Siza Vieira exerce na associação "são totalmente independentes quer de grupos hoteleiros, quer de intervenção governamental". A associação hoteleira assume-se assim "totalmente estranha a quaisquer ligações que se pretendam estabelecer entre o cargo exercido pela dra. Cristina Siza Vieira e as funções desempenhadas pelo Ministro Adjunto e da Economia, seu marido, e rejeita que dessa ligação possa advir qualquer limitação ou vantagem à ação da associação". O comunicado da AHP lembra que a associação "é exclusivamente privada, politicamente independente e isenta, como qualquer outra associação profissional, em nada depende do Governo ou de qualquer órgão deste, seja de que forma for, tutela, supervisão ou outra". E também que "é presidida por um hoteleiro, Raul Martins, em representação do grupo Atis", e que "de acordo com o previsto nos estatutos, é o presidente da AHP que representa institucionalmente a associação, cabendo ao presidente executivo assegurar a gestão corrente". "Tal cargo não é, por conseguinte, distinto dos denominados noutras associações empresariais privadas como, “CEO”, “diretor-geral” ou “diretor-executivo”, enquadrado em contrato de trabalho", enfatiza ainda a AHP. Apesar da polémica gerada em torno da relação conjugal entre a sua presidente executiva e o ministro da Economia, a AHP garante que "continuará, como sempre, a contar com as reconhecidas qualidades de competência, empenho, isenção e frontalidade da sua presidente da direção executiva, dra. Cristina Siza Vieira, e demais membros da direção".