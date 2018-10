Durante a Web Summit vai poder comprar online o seu bilhete de metro

É um novo sistema de vouchers que permite comprar os títulos do metro de Lisboa antes de chegar a qualquer estação de metro da capital. O metro de Lisboa e a OTLIS - Operadores de Transportes da Região de Lisboa lançaram o projeto Vouchers Viva, uma plataforma online que pode ser acedida em qualquer parte do mundo e que permite comprar os títulos de transporte.

A plataforma foi lançada “para dar resposta ao aumento de passageiros previstos a ocorrer durante o período de realização do Web Summit, que decorrerá entre os dias 5 e 8 de novembro”, explica o metro de Lisboa em comunicado enviado às redações.

Para comprar um bilhete online, basta selecionar o tipo de passe pretendido e realizar o pagamento através de cartão de crédito (Visa, Mastercard ou Maestro), recebendo no email a confirmação de compra e o voucher ao qual está associado um código com 14 dígitos.

Mas esta plataforma ainda não é suficiente para evitar as filas nas máquinas de venda automática nas estações de metro em Lisboa. O utilizador terá de ir a uma delas para levantar o voucher, selecionando a opção "Tem Voucher", inserindo o código e aguardando a emissão do cartão carregado com o título.

Esta modalidade será testada na Web Summit e generalizada no futuro a todos os clientes.