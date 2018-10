Bruxelas pede maior esforço de consolidação orçamental a Portugal

Em carta enviada às Finanças, a Comissão Europeia sublinha que o ajustamento estrutural é metade do que devia ser e que a despesa primária cresce acima da meta fixada. O governo tem até segunda-feira para responder

A Comissão Europeia pede um maior esforço de consolidação orçamental a Portugal. Numa carta enviada esta tarde a Lisboa, assinada pelo diretor-geral de Assuntos Económicos e Financeiros, Marco Buti, e dirigida ao secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, Bruxelas pede mais detalhes ao governo português sobre a composição do saldo estrutural (corrigido do efeito do ciclo económico e sem medidas pontuais) e sobre a evolução da despesa.

A Comissão Europeia quer que o governo português explique até segunda-feira porque razão corta apenas 0,3 pontos no défice estrutural, menos de metade do que devia, e porque aumenta a despesa primária (sem juros) em 3,4%, quase cinco vezes mais do que foi recomendado. Bruxelas acha inclusive que as três décimas de Mário Centeno são, na realidade, apenas duas, o que ainda fica mais longe das seis que as regras orçamentais impõem para 2019.

A carta chegou ao mesmo tempo que as cartas enviadas para Eslovénia, Espanha, Bélgica e França, e um dia depois da missiva muito dura enviada ao governo italiano acusando o orçamento italiano de violar com particular gravidade as normas orçamentais. As cinco cartas desta sexta-feira são assinadas pelo diretor-geral do Departamento de Assuntos Económicos e Financeiros e não pelo comissário Pierre Moscovici e pelo vice-presidente Valdis Dombrovskis e são endereçadas aos secretários de Estado nos casos de Portugal e de Espanha, à diretora geral do Tesouro francês, ao conselheiro geral das Finanças belga e à representação permanente da Eslovénia, e não aos ministros respetivos. A carta enviada ao ministro da Economia italiano é assinada por Moscovici e Dombrovskis.

Este grupo de seis países apresentou orçamentos para 2019 que não cumprem nomeadamente com as regras definidas para o saldo estrutural e, no caso de Itália, França e Espanha, os desvios são particularmente importantes.