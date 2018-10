Principais bolsas no vermelho. Contágio italiano regressou ao mercado da dívida

As bolsas asiáticas regressaram ao vermelho esta quinta-feira. Na Europa, a situação é 'mista', com Bruxelas, Madrid e Milão a registarem quedas mais elevadas. Lisboa e Copenhaga lideram subidas. Juros italianos acima de 3,6% puxam por juros portugueses que regressam acima de 2%

As principais bolsas fecharam no vermelho na Ásia ou estão a negociar em terreno negativo esta quinta-feira na Europa e nos EUA.

O contágio italiano regressou ao mercado da dívida da zona euro. Os juros (yields) dos títulos transalpinos a 10 anos subiram no mercado secundário para mais de 3,6% - o máximo de quatro anos registou-se a 9 de outubro com os juros em 3,7% - e puxaram pelos restantes periféricos.

Os juros das Obrigações do Tesouro português, naquele prazo de referência, regressaram acima de 2%, o que já não se verificava desde segunda-feira.

Quedas de mais de 2% na China

As bolsas chinesas fecharam com perdas acima de 2%. O índice Nikkei 225, de Tóquio, a terceira mais importante bolsa do mundo, encerrou com um recuo de 0,8%. Os ganhos de 0,8% registados na quarta-feira no índice MSCI para a região perderam-se.

Na Europa, a situação é 'mista' na ponta final da sessão desta quinta-feira. Moscovo lidera quedas, seguindo-se Bruxelas, Madrid e Milão. O DAX em Frankfurt está, também, em terreno negativo. A contracorrente as bolsas de Amesterdão, Copenhaga, Lisboa, Londres e Paris, que registam ganhos. Em Lisboa, o PSI 20 sobe 0,65%, puxado pela NOS que sobe 2%, e em Copenhaga o índice avança mais de 0,7% - são os dois líderes esta quinta-feira na Europa.

Nova Iorque abriu no vermelho e as três principais praças latino-americanas registam perdas, com destaque para o índice Merval em Buenos Aires que recua mais de 1%.

Guerra comercial, Itália e Fed agitam mercados

O contágio italiano regressou esta quinta-feira de cimeira europeia. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte considerou o Orçamento para 2019 como "maravilhoso" e declarou que espera a carta da Comissão Europeia com críticas que o comissário Pierre Moscovici deverá entregar ao ministro da Economia em Roma.

A guerra comercial poderá ver uma nova frente reabrir-se no final de novembro entre os EUA e a Europa a propósito da imposição de uma taxa de 20% sobre as importações de automóveis da União Europeia. O secretário do Comércio norte-americano Wilbur Ross comentou que o presidente Trump poderá "perder a paciência" com a União Europeia.

Uma nova frente abriu-se, entretanto, no campo cambial. O Tesouro norte-americano não declarou a China como país "manipulador de divisa", mas colocou a segunda maior economia do mundo e mais a Alemanha, a Índia e o Japão sob observação em matéria cambial. O secretário do Tesouro Steven Mnuchin destacou a China como preocupação particular.

As bolsas reagiram muito mal à vontade do banco central dos EUA em prosseguir uma subida da taxa diretora para um nível inclusive acima do que é designado como taxa "natural" de longo prazo. As atas da reunião de setembro da Reserva Federal (Fed) são claras na vontade de uma maioria de banqueiros centrais em sinalizarem uma estratégia claramente "restritiva" da política monetária norte-americana face ao sobreaquecimento da economia dos EUA e a alguns "excessos" nos mercados financeiros.