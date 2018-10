João Galamba estreia-se como secretário de Estado da Energia: é esta sexta-feira na EDP

O novo secretário de Estado da Energia, João Galamba, irá estrear-se esta sexta-feira em atos públicos na tutela do sector energético, para participar na assinatura de um contrato de financiamento do Banco Europeu de Investimento (BEI) com a EDP, para o desenvolvimento do projeto de energia eólica offshore Windfloat. A cerimónia decorrerá na sede da EDP a partir das 12h.

Fonte oficial do Ministério do Ambiente e da Transição Energética confirmou ao Expresso que o Governo estará representado no ato pelo ministro, João Pedro Matos Fernandes, e também pelo novo secretário de Estado da Energia, João Galamba.

É o primeiro ato público de João Galamba depois da tomada de posse e também o seu primeiro contacto com a EDP após ter sido escolhido pelo primeiro-ministro António Costa para secretário de Estado da Energia, uma nomeação que levou o presidente do PSD, Rui Rio, a acusar o Governo de estar a "partidarizar a pasta da energia", tendo Rui Rio sublinhado que "não se conhece ao deputado João Galamba grande formação na área da energia".

O financiamento do BEI ao consórcio liderado pela EDP para o projeto Windfloat permitirá construir um parque eólico offshore, ao largo de Viana do Castelo, com 25 megawatts (MW) de capacidade. Será o primeiro parque eólico no mar em Portugal.