Infraestruturas de Portugal aplica 63 milhões para dotar ferrovia de sistema de controlo europeu

Sistema único europeu de sinalização e controlo será instalado em cinco troços ferroviários. Financiamento comunitário varia entre os 40% e os 85%

É um concurso de 63,3 milhões de euros para dotar os corredores ferroviários internacionais do sistema inteligente de sinalização e segurança adotado pela União Europeia.

A IP-Infraestruturas de Portugal anunciou esta quinta-feira a abertura de um concurso, no âmbito do programa ferrovia 2020, "para a conceção, fornecimento, montagem e manutenção de sistemas sinalização e de controlo" que serão instalados em cinco troços da rede ferroviária nacional.

Os troços em causa são nas linhas do Douro (Caíde - Marco de Canaveses - Régua), Norte (Pampilhosa e nova Concordância da Mealhada), Beira Alta (Pampilhosa – Mangualde - Guarda - Vilar Formoso), corredor internacional sul (Évora - Évora Ligação à linha Leste) e linha do Leste (Elvas - Fronteira com Espanha).

O European Train Control System (ETCS) é o novo sistema único europeu que articula as funções de sinalização e controle e faz parte do sistema europeu de gestão do tráfego ferroviário. O ETCS foi concebido para substituir os numerosos sistemas de segurança incompatíveis entre si que se usam nos diferentes países,tornando mais eficiente a gestão da rede ferroviária europeia.

O programa da IP contará com o financiamento de dois programas comunitários. A comparticipação varia entre os 40 e os 85 por cento, dependendo dos troços considerados. A comparticipação máxima aplica-se aos corredores internacionais norte e sul.