Bruxelas aponta derrapagem orçamental “sem precedentes” em Itália

A Comissão Europeia denunciou esta quinta-feira a derrapagem orçamental "sem precedentes" em Itália prevista para 2019, numa carta dirigida a Roma a pedir uma "clarificação". A derrapagem italiana "não tem precedentes na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento", escreveu a comissão, pedindo a Itália para apresentar as suas observações até "dia 22 de outubro ao meio-dia". Bruxelas aponta um risco de "não-conformidade grave" com as regras europeias, que pode levar a uma rejeição do orçamento, o que nunca aconteceu na história da União Europeia (UE). A coligação populista que governa Itália enviou na segunda-feira à noite a Bruxelas uma proposta de orçamento que prevê um défice de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 para cumprir promessas eleitorais que exigem um aumento da despesa pública, contrariando os compromissos assumidos com a UE. O anterior governo italiano de centro-esquerda tinha prometido um défice público de 0,8% para 2019.