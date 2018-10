Preço de carros menos poluentes baixa 50 euros em 2019

Simulação da consultora Deloitte concluiu que os modelos mais potentes podem aumentar seis mil euros. No cenário central, os carros menos poluentes saem beneficiados pelo Orçamento de Estado

As simulações efetuadas pela Deloitte confirmam que os automóveis menos poluentes baixarão de preço em 2019, por força da redução do Imposto sobre Veículos (ISV). Num cenário central, a redução ronda os 50 euros. Já os mais potentes e poluidores sofrem agravamentos violentos.

A aplicação de um regime transitório que regula a mudança para um sistema mais gravoso de medição de emissões introduz uma correção visando a "neutralidade fiscal". A carga fiscal vai subir para os mais poluentes, por força da utilização de um fator de correção menor.

O Imposto Único de Circulação (IUC), popularizado como selo automóvel, também beneficia do regime transitório, mas sofre com a atualização de 1,3% consagrada no Orçamento de Estado (OE).

Modelos potentes mais caros

Pelo cálculo da Deloitte, um modelo de 1500 cm3 de cilindrada e uma emissão de 102 g/km de CO2 pagará, segundo o novo critério (WLTP), 1969,92 euros de ISV em vez dos 2.017,82 que se aplica em 2018. Já o IUC sobe de 134,98 para 136,72 euros.

No caso de um pequeno SUV híbrido, a poupança é da mesma dimensão. O ISV cai de 7.211,78 euros (2018) para 7.163,71 euros.

Se se tratar de um SUV de alta cilindrada (5461 cm3) e mais poluente (319 g/km) o preço dispara. O ISV sobe para 49.231,80 euros, um agravamento de 11% face à realidade de 2018 (43.531,90 euros). O IUC passa de 836,76 euros para 847,64 euros.

Correção garante neutralidade fiscal

A simulação da Deloite considera ainda casos de modelos em que as emissões de CO2 já utilizam o novo sistema WLTP - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure .

Nos dois casos que a Deloitte considera, fica evidente o efeito favorável do regime transitório que o OE introduz com a uma “correção automática”, reduzindo o efeito das medições, segundo o critério WLTP. A tabela acolhe reduções de 24% para o primeiro escalão de gasolina e diesel até 5% para o último escalão.

Num modelo de 1199 cm3, o ISV, sem correção, seria de 1317,03 euros - com a disposição transitória fica por 573,81 euros. O IUC será de 102,81 euros em vez de 137,26 euros.

O novo critério entrou em vigor em setembro pelo efeito das normas europeias e é mais exigente e rigoroso por medir o CO2 em condução real. O ISV é calculado com base na cilindrada e desempenho ambiental.

O estudo da Deloitte acentua que o fator de correção que vai ser aplicado é especialmente favorável para as marcas "que já reportavam desde agosto as emissões de CO2, de acordo com o ciclo WLTP e que levou a uma subida de preços". O regime transitório " visa incentivar a opção por modelos menos poluentes", sem afetar a receita global de ISV, nota a Deloitte.

Solução positiva, diz a ACAP

Contactada pelo Expresso, a Associação Automóvel de Portugal, (ACAP) classifica "de positiva a solução que consta do OE", com a introdução de uma "tabela de desconto" para o cálculo do ISV. Mas, admite que a neutralidade fiscal não esteja totalmete assegurada. O último estudo que esteve na base da proposta do governo "aponta para um aumento médio de emissões de 21%, mas, pelos nossos cálculos, o agravamento é de 29". A base de partida é boa e como a ACAP estará representada na comissão que acompanhará a transição poderá fazer valer, nessa sede, a sua posição.