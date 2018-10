Mota-Engil muda de representante com os investidores

Pedro Arrais substitui no cargo João Vermelho que se transferiu para Espanha.

A Mota-Engil, a única construtora que integra o principal índice da bolsa portuguesa (PSI 20), mudou de representante na relação com os investidores.

Pedro Arrais, 40 anos, substitui João Vermelho que após 16 anos no cargo transferiu-se para uma sociedade financeira em Madrid.

Pedro Arrais está há 10 anos na Mota-Engil e acumula as novas funções com as de chefe de gabinete da comissão executiva e diretor de comunicação que já exercia. O novo interlocutor dos investidores deixa, no entanto, o cargo de diretor de Risco Corporativo.

O conglomerado da família Mota está cotado em bolsa desde 1897, após uma oferta pública de venda (OPV) no pico da euforia do mercado.

No comunicado em que dá conta da mudança de representante, a Mota-Engil diz que "pretende manter os princípios fundamentais" na relação com os investidores, assegurando a "transparência na comunicação e constante interação com o mercado".