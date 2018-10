Juros da dívida dos periféricos continuam a descer, apesar de aviso de Juncker a Roma

Os juros dos títulos portugueses e dos restantes periféricos prosseguem esta quarta-feira a trajetória de queda, apesar do risco de confronto entre Bruxelas e Roma a propósito do orçamento italiano para 2019 não ter sido enterrado. Prémio de risco italiano continua abaixo da linha vermelha e juros das Obrigações do Tesouro português mantêm-se abaixo de 2%

Os juros (yields) das Obrigações do Tesouro português a 10 anos prosseguem a trajetória de queda no mercado secundário iniciada na segunda-feira. Na abertura desta quarta-feira, desceram para 1,93%, regressando a níveis anteriores ao pico acima de 2% na semana passada, motivado pelo contágio italiano.

O movimento de descida dos juros no mercado secundário abrange todos os periféricos do euro. Os juros dos títulos italianos a 10 anos desceram esta quarta-feira para 3,4%, 30 pontos-base (0,3 pontos percentuais) abaixo do máximo de 3,7% a 9 de outubro. O prémio de risco - que indica o spread que os investidores exigem em relação ao custo de financiamento da dívida alemã - desceu para 293 pontos-base (2,93 pontos percentuais), já abaixo da linha vermelha dos 300 pontos.

O contágio italiano recuou, apesar do aviso feito por Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, na terça-feira de que "se aceitarmos o orçamento italiano [para 2019], os outros países membros insultarão a Comissão".

O confronto entre Bruxelas e Roma a propósito do 'rascunho' de Orçamento para 2019 enviado pelo governo de coligação do Movimento 5 Estrelas e da Liga continua com data marcada para esta segunda metade de outubro, quando a Comissão Europeia analisar o orçamento italiano, que aponta para um défice orçamental no próximo ano cinco décimas acima do previsto para este ano, em vez de o baixar, como se tinha comprometido o governo anterior. O défice estrutural - o défice orçamental eliminado o efeito do ciclo económico - sobe oito décimas em 2019 quando deveria descer cinco.